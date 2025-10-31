Rosalía è la nuova regina della moda

Vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalía nel 2023 è stata inserita da Rolling Stone nella lista dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi. All’inizio dello stesso anno, l’artista spagnola a Parigi conquista il pubblico della moda, aprendo lo show di Louis Vuitton. Tutto questo con solo tre album all’attivo. È nata una stella? Molto di più. Se, infatti, sul fronte musicale, Rosalía è produttrice, cantante e autrice, capace di fondere reggaeton, jazz, flamenco, autotune, elettronica e classica. Sul fronte comunicazione, rappresenta la contemporaneità. E basta guardare i numeri: la sua pagina Instagram è seguita da quasi 26 milioni di persone, ha circa 21 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e le sue canzoni sono state scelte come soundtrack di serie come Euphoria e Games of Thrones per citarne alcune. Un uragano di creatività, che la settimana prossima svelerà il suo nuovo lavoro Lux. Ad anticiparlo il singolo Berghain, realizzato in tandem con la cantante islandese Björk e il musicista americano Yves Tumor. Con lei, la London Symphony Orchestra e un video, diretto Nicolás Méndez – uno che è di casa al festival di Cannes- dove indossa il meglio del vintage anni Novanta/Duemila. A partire dai sandali Rosario della primavera/estate 2003 di Alexander McQueen, inquadrati in primo piano dopo trenta secondi, all’abito alla tunica, disegnata da Nichola di Ghesquière per Balenciaga per l’estivo 2004, passando per la collezione invernale Givenchy 1997, il guardaroba è una celebrazione del genio fashion. Per l’artista, coadiuvata dallo stylist José Carayol, la moda è una passione di lunga data. Risale, infatti, al 2018 la sua prima collaborazione con Pull&Bear, seguita subito da un secondo capitolo l’anno successivo, che ha determinato un impatto mediatico stimato in 1,6 milioni di euro. Non solo, da maggio dello scorso anno, Rosalía è global ambassador del Dior, ruolo che condivide con altre celeb come la cantante e attrice coreana Jisoo, mentre quest’autunno ha postato per la campagna intimo di Calvin Klein e da quest’estate è ambasciatrice globale per New Balance.