Pitti Uomo, a ognuno la sua borsa

GREENSBORO, NORTH CAROLINA – JUNE 02: Erling Haaland #9 of Norway, second from left, arrives at Piedmont Triad International Airport ahead of the FIFA World Cup 2026 on June 02, 2026 in Greensboro, North Carolina. (Photo by David Jensen/Getty Images)

È proprio il caso di dire che l’allievo ha superato il maestro. Stiamo parlando di borse e di come l’oggetto femminile per eccellenza sia diventato il nuovo best friend del maschio contemporaneo. Le passerelle ce lo ricordano ogni stagione, ma sempre mettendo una distinzione tra Lui e Lei. Poi è arrivato Jacob Elordi. L’attore di Cime Tempestose ed Euphoria, che da agosto vedremo anche nel nuovo film di Ridley Scott, The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, ha una collezione di borse da far invidia alla Carrie Bradshow dei tempi d’oro di Sex and The City e non solo. L’attore australiano, infatti, è regolarmente immortalato con le It-bag del momento da Bottega Veneta a Chanel, non ne perde una. Roba da attori? Macché, la settimana scorsa lo sbarco in USA della nazionale di calcio francese per la Coppa del Mondo Fifa 2026 è stato quanto di più simile a una sfilata tra le icone del lusso: doppia borsa di Hermes per il centrocampista Rayan Cherki; maxi Chanel x Pharrell Williams per Marcus Thuram; Keepal di Louis Vuitton per Adrien Rabiot, giusto per citare alcuni calciatori. Orgoglio solo francese? No, anche l’attaccante norvegese Erling Haaland ha voluto dire la sua, sfoggiando una HAC Birkin 50 Endless Road da oltre 45mila dollari. Qui una selezione di borse per la primavera/estate 2027 che debuttano in questi giorni a Pitti Uomo.

Davidoff

Nell’ambito di una nuova fase creativa e di potenziamento del segmento accessori in Europa, Medio Oriente e Apac, Davidoff sviluppa la collezione Motion, pensando ad un pubblico cosmopolita e attento ai dettagli. Cucitura pizzicata, pelle italiana e hardware esclusivo caratterizzano i modelli chiave come la borsa da weekend.

Felisi

Fascino understatement per la nuova borsa da viaggio firmata Felisi. Realizzato in nylon tecnico, il modello si distingue per la sua versatilità. Perfetto per una gita fuori porta, ma anche per la palestra e la città. Il tocco in più? Le tasche. Quelle interne sono pensate per contenere oggetti più importanti, quelle esterne per ospitare documenti e tecnologia, garantendo funzionalità ed ergonomia

Henry Beguelin

L’Heritage come fonte d’ispirazione e di rispetto per l’ambiente. Henry Beguelin svela a Pitti il progetto Archive, l’iniziativa pensata per valorizzare e dare nuova vita ai pezzi storici. Parallelamente la collezione SS27 rieditando oggetti distintivi come la morbida tote bag in suede dalle cuciture sartoriali

Invicta

Back to Icon è una dichiarazione d’intenti nitida. Invicta riedita i codici che l’hanno resa famosa, senza nostalgia e con il desiderio di farsi conoscere anche dalle nuove generazioni. Accanto a modelli indimenticabili come lo zaino Jolly e il minisac a righe, esordiscono nuovi riferimenti come il modello Freeway, pensato per il quotidiano, ma perfetto per i city break.

Piquadro

Dalla collaborazione con Weabios, startup innovativa e spin-off dell’Università di Pisa specializzata in wearable technology e sistemi tessili intelligenti, nasce lo zaino intelligente della linea Corner, che misura in tempo reale della qualità dell’aria e dell’esposizione personale agli inquinanti.

U.S. Polo Assn.

È pensata per il tempo libero, la nuova borsa in tela di U.S. Polo Assn. Realizzata in tessuto nylon-cotone, con logo gommato su patch in suede, la nuova shopping è dotata di manici e tracolla.

Kapten & Son

Design essenziale per lo zaino Helsinki Pro Bike di Kapten & Son. Ideale per chi si muove sulle due ruote, si può indossare sulle spalle, ma anche agganciare facilmente alla bicicletta. Lo spazio interno è disegnato per accogliere in sicurezza laptop e oggetti personali, mentre l’esterno presenta tasche per water bottle e fermagli per le luci di sicurezza