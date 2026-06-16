martedì 16 giugno 2026

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Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027

Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Mariella Baroli
Mariella Baroli
– Lettura: 3 minuti
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Sneaker rétro, mocassini destrutturati, scarpe da barca e pellami morbidissimi.

Pitti Uomo 110 offre una fotografia particolarmente interessante del footwear maschile che vedremo nella Primavera Estate 2027, una stagione che sembra segnare un progressivo allontanamento dall’estetica tecnica e massimalista degli ultimi anni per avvicinarsi a un’idea di eleganza più morbida, materica e sofisticata.

La sneaker resta protagonista, ma cambia linguaggio. Le silhouette si alleggeriscono, i volumi si assottigliano e il patrimonio sportivo diventa una delle principali fonti di ispirazione. Lotto Leggenda guarda ai propri archivi attraverso modelli come Autograph Legend e Losanga ’76 PRT, reinterpretando il mondo del tennis e la memoria della Coppa Davis in chiave contemporanea. Anche D.A.T.E. percorre una strada simile con RETRÒ, una sneaker costruita attorno a pellami morbidi, suede e una silhouette essenziale che richiama lo sportswear degli anni Settanta. 

Accanto al ritorno delle sneaker rétro si consolida un’altra direzione destinata a crescere nei prossimi mesi: l’outdoor reinterpretato come linguaggio lifestyle. Flower Mountain continua a esplorare questo territorio attraverso la collaborazione con STAPLE, fondendo cultura street e spirito avventuroso in modelli che mantengono un’identità tecnica ma acquisiscono una dimensione più narrativa e creativa. L’escursionismo e il trekking diventano così suggestioni estetiche da tradurre in città.

Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027
Pitti Uomo 110 svela le scarpe che domineranno il 2027

Se la sneaker evolve, la vera sorpresa di Pitti Uomo 110 è probabilmente il ritorno della scarpa classica. Non nella sua versione più rigida e formale, ma attraverso modelli alleggeriti, destrutturati e pensati per accompagnare uno stile di vita contemporaneo. Doucal’s ne offre una lettura raffinata con Stresa, un mocassino in suede dalla costruzione flessibile e dalla silhouette essenziale che sintetizza perfettamente il desiderio di comfort e raffinatezza. Le tonalità profonde del blu, accanto ai colori della terra e della sabbia, contribuiscono a definire un’estetica misurata e senza tempo.

Anche Antica Cuoieria guarda nella stessa direzione. Mocassini college, loafer destrutturati, scarpe da barca e modelli ispirati al guardaroba classico vengono reinterpretati attraverso pellami morbidi, costruzioni leggere e dettagli discreti.

Un discorso analogo vale per Pantofola d’Oro, che recupera il concetto delle scarpe del dopopartita, quelle che un tempo accompagnavano i calciatori una volta lasciato il campo. I nuovi modelli Piceno e Arengo trasformano questa eredità sportiva in un prodotto lifestyle sofisticato, dove suede lavati, pellami morbidi e costruzioni leggere raccontano un’idea di eleganza autentica e rilassata.

Nel frattempo anche il mondo delle sneaker premium continua a guardare oltre la semplice funzionalità. La capsule Race di Voile Blanche prende ispirazione dall’universo delle regate, delle auto da corsa e delle competizioni equestri, traducendo il concetto di movimento in una proposta dall’estetica pulita e contemporanea. Il risultato è una scarpa che parla di velocità senza doverla necessariamente mostrare.

A unire tutte queste proposte è soprattutto l’attenzione per la materia. Suede spazzolati, pellami naturali, intrecci artigianali, lavorazioni manuali e finiture vissute diventano elementi centrali del racconto. Non sorprende quindi che anche realtà come Cuoio di Toscana abbiano scelto di portare a Pitti Uomo nuovi progetti dedicati alla valorizzazione del sapere manifatturiero italiano e del materiale come espressione culturale prima ancora che produttiva.

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