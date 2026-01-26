Parigi, dopo il menswear tocca all’Alta Moda

Archiviati gli appuntamenti con la moda uomo, Parigi rimane protagonista con gli appuntamenti dedicati alle collezioni Haute Couture e di alta gioielleria. A partire da oggi, 29 show e per i preziosi le presentazioni, tra le altre, di Boucheron, De Beers London e Messika. Ad aprire le danze, questa mattina alle 10, sarà la maison Schiaparelli che, sotto la direzione creativa di Daniel Roseberry, svelerà il guardaroba one-of-a-kind per la primavera estate 2026. A seguire la creatività di Julie Libran, di Georges Hobeika e alle 14.30 il primo dei grandi debutti di stagione, ossia l’esordio couture di Jonathan Anderson per Dior, mentre a chiudere la giornata saranno Rahul Mishra e la stilista camerunense Imane Ayissi. C’è grande attesa anche per la seconda giornata dell’Alta Moda che vedrà, da un lato, Matthieu Blazy alla sua prima prova per Chanel; dall’altro la prima collezione Giorgio Armani Privè dopo la scomparsa dello stilista lo scorso settembre. Mercoledì, invece, i riflettori saranno puntati su Alexis Mabille, Elie Saab, Valentino con la firma di Alessandro Michele, Victor & Rolf e Zuhair Murad. L’ultimo giorno Paris Haute Couture Week, infine, porterà l’attenzione sulle nuove prospettive dell’alta moda, da quella sostenibile di Aelis e a quella Upcycled di Germanier.