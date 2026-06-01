MotoGp, lo stile sale in pista

Quella tra moda e motori è una liaison di lungo corso. Basti pensare che, solo negli ultimi giorni, il parco di Villa Olmo a Como ha inaugurato la mostra Helmut Newton. Cars, mentre a Modena, in concomitanza con l’edizione 2026 di Motor Valley Fest, è stata inaugurata la retrospettiva. Una storia italiana di moda e motori alla Chiesa di San Carlo con creazioni firmate, tra gli altri, da Giorgio Armani, Valentino Garavani, Roberto Capucci, Moschino. Una combo vincente, quella tra stile e velocità, che dal 2010 ha anche un museo dedicato a Malaga in Spagna. Se Formula Uno è ormai un territorio consolidato per il mondo del lusso: dal 2025, infatti, il gruppo LVMH è partner globale della competizione; mentre è notizia della settimana scorsa l’entrata nel paddock anche del gruppo Kering con Alpine, che dalla prossima stagione si chiamerà Gucci Racing Alpine. Il mondo delle due ruote, fino a poco tempo fa, sembrava più restio a cedere al fascino della moda. Il 2026 segna, infatti, un’inversione di tendenza. A partire dallo scorso marzo, quando PDF, la label di menswear disegnata da Domenico Formichetti, ha fatto squadra con VR46 Racing Team e RefrigiWear®, esordendo sul circuito di Austin. Non solo, ieri, in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGp al Mugello, ha debuttato la nuova livrea celebrativa firmata Pininfarina per il team Prima Pramac Yamaha. Solo partner tecnici? Non proprio. Jorge Martín, Campione del Mondo MotoGP 2024, è stato scelto da Dan John come brand ambassador 2026, mentre Luca Marini di Honda HRC Castrol lo è diventato per TRC.