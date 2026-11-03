Montblanc celebra il Natale 2026 tra eleganza e arte del regalo

Una biblioteca sospesa tra le montagne, alberi di Natale scintillanti, decorazioni luminose e il piacere di ritrovarsi insieme. Montblanc sceglie ancora una volta la suggestiva cornice dell’Osservatorio del Monte Bianco per raccontare la magia delle festività attraverso Happy Holidays 2026, una campagna che celebra il valore dei gesti personali e l’arte di scegliere un regalo capace di lasciare un ricordo.

A interpretare questo racconto natalizio sono Rupert Friend, Joey King, Daniel Brühl, Esther McGregor, Waris Ahluwalia e l’ambassador globale della Maison Xin Zhilei, protagonisti di un cortometraggio diretto da Roman Coppola.

Tra musica, DJ set e scambi di doni accompagnati da biglietti scritti a mano, il regista costruisce un’atmosfera festosa e nostalgica, nella quale il regalo diventa soprattutto un’espressione di attenzione e affetto. Un immaginario che riflette l’identità di Montblanc, da sempre legata al valore della scrittura e alla capacità degli oggetti di custodire storie, emozioni e legami personali.

La tradizione della scrittura incontra lo spirito del Natale

A interpretare lo spirito delle feste è anche una selezione di creazioni che attraversa le diverse anime della Maison, dagli strumenti da scrittura alla pelletteria, fino all’orologeria. Tra i protagonisti figurano l’iconica stilografica Meisterstück 149, con pennino in oro massiccio, e la Meisterstück Classique Bordeaux, che reinterpreta uno dei modelli più rappresentativi di Montblanc attraverso un’intensa tonalità bordeaux.

Una capsule collection ispirata alla magia dell’inverno

Particolare attenzione è riservata alla capsule collection Happy Holidays, ispirata alla bellezza dei paesaggi invernali e caratterizzata da una palette di bronzo, verde e avorio. Piccoli animali del bosco diventano il motivo decorativo di una collezione che comprende accessori in pelle, blocchi note e astucci per strumenti da scrittura.

Al centro della proposta si distingue una versione speciale della Writing Traveler, la cartella portadocumenti progettata dal direttore artistico Marco Tomasetta come uno scrittoio portatile, reinterpretata per l’occasione in pelle laminata color bronzo con effetto sfumato e una fodera illustrata con creature del bosco. A completare l’universo natalizio sono charm a forma di gufo e scoiattolo e inchiostri nelle evocative tonalità Gingerbread e Scots Pine.

Il piacere di regalare qualcosa che dura nel tempo

La selezione si estende agli zaini Companion e Panorama, alle borse da viaggio e agli accessori di piccola pelletteria, fino al segnatempo Iced Sea Automatic Date, il cui quadrante nero richiama le profondità del ghiacciaio Mer de Glace. Creazioni differenti, accomunate da un’idea di eleganza destinata a durare oltre la stagione delle feste.