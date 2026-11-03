Grisport presenta Hiking +, la nuova collezione per vivere la montagna tutto l’anno

L’arrivo della stagione fredda non segna necessariamente la fine delle escursioni all’aria aperta. Al contrario, l’autunno e l’inverno offrono un’occasione per riscoprire la montagna attraverso paesaggi che cambiano colore, sentieri immersi nei boschi e percorsi che richiedono particolare attenzione nella scelta dell’equipaggiamento. Protezione, stabilità e comfort diventano elementi fondamentali per affrontare le condizioni climatiche più impegnative, senza rinunciare al piacere di trascorrere del tempo nella natura.

A queste esigenze risponde Grisport, che per la stagione Autunno Inverno 2026-2027 presenta Hiking +, una nuova linea di scarponcini progettata per accompagnare gli appassionati di outdoor nelle escursioni durante i mesi più freddi.

La collezione comprende modelli unisex, disponibili nelle versioni alte e basse, che combinano materiali tecnici e soluzioni progettate per offrire protezione e sostegno durante la camminata. Le calzature presentano un battistrada in poliuretano compatto, abbinato a un’intersuola in poliuretano espanso, mentre le tomaie sono realizzate, a seconda del modello, in pelle Dakar ingrassata o in una combinazione di pelle scamosciata e tessuti tecnici.

Particolare attenzione è riservata alle tecnologie proprietarie del marchio. La membrana Gritex® è progettata per offrire una maggiore protezione dagli agenti esterni, in particolare dall’acqua e dal freddo, mentre il Support System®, sistema antitorsione brevettato da Grisport, contribuisce alla stabilità della caviglia grazie a una struttura che combina una componente interna rigida con una parte esterna flessibile, leggera e resistente all’abrasione. L’allacciatura avvolgente completa il sistema, garantendo un sostegno stabile durante il movimento.

Accanto alla componente funzionale, Hiking + propone anche una varietà di soluzioni cromatiche che reinterpretano l’estetica tradizionale delle calzature da trekking. Alle tonalità più classiche, come il marrone scuro, si affiancano il verde salvia e il violetto, introducendo una nota contemporanea in una collezione pensata per chi ama vivere la montagna in ogni stagione.