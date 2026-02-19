Moda, si accendono i riflettori sulla London Fashion Week

Focus sulla moda british. Inizia, infatti, oggi la London Fashion Week con una quarantina di show, 26 presentazioni e oltre trenta appuntamenti tra eventi e progetti speciali. Organizzata dal BFC- The British Fashion Council, la cinque giorni inglese vede questa stagione anche il debutto del nuovo main partner, il marchio di automobili cinesi Omoda. Ad aprire i lavori sarà la prima sfilata postuma di Paul Costelloe, mentre a chiudere in bellezza ci penserà il marchio più inglese di tutti, Burberry sotto la direzione creativa di Daniel Lee. In mezzo una miscela esplosiva tra creatività e appuntamenti mondani. Tornano, infatti, in calendario marchi chiave dell’estetica londinese come Themperly assente dal 2019 e che festeggia i suoi primi 25 anni di attività; Julien Macdonald che non si vedeva dal 2023 e poi ancora Jhon Richmond, che torna alla Tate Modern dopo gli anni milanesi e poi Joseph dopo sette anni di silenzio e la direzione creativa di Mario Arena. Se non mancano i brand di riferimento come Erdem, Richard Quinn ed Emilia Wickstead, non da meno sono i debutti con Agro Studio, gli accessori di Clara Chu, lo stile afro-contemporary di Gravalot e la visione di Ewenki per citarne solo alcuni. E questo nonostante alcune defezioni importanti come Vivienne Westwood, Roksanda e JW Anderson, questi ultimi, in realtà, figurano con due eventi collaterali: il primo ospitando la cena esclusiva del BFC e il secondo festeggiando l’inaugurazione dello store di Pimplico road. Tra gli hot ticket di stagione, tuttavia, spiccano alcuni outsiders come Fiorucci, che ha scelto di fare tappa nella City per svelare il suo nuovo corso sotto l’egida dell’imprenditrice svizzera Dona Bertarelli. Grande hype anche per l’ultima invenzione di Lidl, la catena di supermercati tedeschi, dopo la Croissant del 2024, torna a fare squadra con il designer americano Nik bentel e presenta la nuova Trolley Bag con un evento al 19 di D’Arblay Street.