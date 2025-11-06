Moda, l’Holiday season comincia con le nuove immagini di campagna

È sempre il momento giusto per festeggiare. Mentre Coca-Cola si affida all’intelligenza artificiale per produrre lo spot natalizio 2025 e Mariah Carey sentenzia It’s Time – del resto, nessuno potrebbe essere più autorevole di lei in materia di festività: grazie a All I Want for Christmas Is You ha guadagnato oltre 60 milioni di dollari in diritti d’autore dal 1994 ad oggi- la moda non si fa attendere. A partire dai primi di novembre, infatti, vengono svelate le nuove campagne pubblicitarie a tema Natale e feste in generale. Ecco una prima selezione.

Burberry

Si chiama ‘Twas The Knight Before… ed è la nuova proposta natalizia di Burberry, che invita tutti a Londra sotto la direzione di John Madden, già regista di film come Shakespeare in Love, Il Mandolino del capitano Corelli e L’arma dell’inganno, giusto per citare alcuni titoli. “È un invito a una festa per familiari e amici”, ha spiegato Daniel Lee, direttore creativo della maison britannica, “con alcune fantastiche idee regalo”. L’ambientazione è quella tipica dei preparativi delle feste e nel ruolo della padrona di casa c’è l’attrice e comica Jennifer Saunders, che accoglie ospiti come Naomi Campbell, Ncuti Gatwa, Rosie Huntington-Whiteley e Son Heung-min, ciascuno armato di buoni sentimenti e regali Burberry.

Atelier Emé

Per l’inverno 2025 Atelier Emé si regala la nuova label Red Carpet. Per il marchio del gruppo Oniverse si tratta di approfondire il tema dell’occasionwear con un guardaroba tutto femminile e pensato per tutti i momenti di convivialità. A comporre il nuovo armadio per le feste sono capi chiave come blazer, short e pantaloni, che si abbinano a formule luccicanti con tute in glitter oro, abiti lunghi in micro-paillettes e reggiseni a fascia in raso dalla texture liquida aggiungono un tocco glam.

Fendi

Dallo Studio 54 al Jackie O’ di Roma. Fendi sfodera la nuova pre-collezione giocando sul fascino degli opposti. Da un lato, il rigore sartoriale, i colori severi e i volumi quotidiani; dall’altro, la sexiness delle serate in disco, i colori saturi e le forme che valorizzano il corpo. Ideata da Silvia Venturini Fendi, che dall’autunno/inverno 2026 cede il timone creativo a Maria Grazia Chiuri, la nuova proposta non deluderà gli amanti degli accessori: dalla Baguette alla Peekaboo, passando per le spille e gli orecchini, disegnati da Delfina Delettrez Fendi, non mancheranno i pilastri della maison romana.

Prada

L’atmosfera è quella magica di una foresta innevata e al centro c’è uno dei temi più cari delle feste: il ritorno a casa. Questo lo scenario scelto da Miuccia Prada e Raf Simons per la campagna Prada Holiday 2025. A dirigere la scena il fotografo Glen Luchford, che fino al 23 novembre è in mostra con la personale Atlas da 10·Corso·Como, dove è possibile vedere anche la linea di abbigliamento Cherry World, fondata dal creativo insieme a Josh LeVine, Fergus Purcell e Fran Burns. Per interpretare il progetto Prada Holiday 2025, c’è un pool di talenti, formato da Maya Hawke, Damson Idris, Louis Partridge, Letitia Wright e Li Xian.

Vans

Con Meet The Vans il marchio di calzature americano disegna l’ideale di una famiglia contemporanea, caotica, divertente e sempre fedele allo spirito Off The Wall. Sotto la direzione creativa di Thom Bettridge, editor-in-chief e chief brand officer di i-D Magazine, la Vans family racconta la controcultura in salsa natalizia, affidandosi a un gruppo di personalità creative a 360 gradi, che vanno dallo skater Tony Alva al rapper Nettspend, passando per Bella Poarch, Zion Wright, Junior Gutierrez, Efron Danzig, Marz Lovejoy e Cali DeWitt.