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Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF

Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF
Barbara Rodeschini
Barbara Rodeschini
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Al progetto hanno partecipato oltre cento personalità internazionali dello sport, della musica, dell’arte e della cultura. Tra loro anche e Felix del gruppo Stray Kids.

Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF
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Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF
Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF
Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF

Mancano circa 100 ore e conosceremo il paese vincitore dell’edizione 2026 dei Mondiali di calcio. A contendersi il trofeo Fifa, sono la Spagna di Luis de la Fuente e l’Argentina di Lionel Scaloni, anche se i più si aspettano un duello generazionale tra Lamine Yamal classe 2007 all’esordio alla Coppa del Mondo e il veterano Lionel Messi, 39 anni a giugno, bandiera della squadra albiceleste per cui gioca dal 2005. In attesa del verdetto, si moltiplicano le iniziative a sfondo calcistico. Louis Vuitton, che tra l’altro firma il Trophy Trunk dal 2010, festeggia i primi dieci anni di collaborazione con UNICEF, rieditando il volume Rebonds, il cui ricavato andrà interamente a sostegno al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Pubblicato per la prima volta nel 1998, quando a vincere i Mondiali era stata la Francia di Aimè Jacquet con in squadra l’allora venticinquenne Zinédine Zidane, il libro celebra il pallone come gesto universale, capace di superare confini e differenze. “Ventotto anni dopo la sua prima pubblicazione durante la Coppa del Mondo del 1998, questo libro celebra ora dieci anni di partnership tra Louis Vuitton e l’UNICEF”, ha spiegato Pietro Beccari, Presidente e Amministratore Delegato di Louis Vuitton, “Più di cento personalità, amici della Maison provenienti da una vasta gamma di contesti, hanno accettato di prendere parte a questo progetto posando con un pallone Louis Vuitton. Sia catturato in movimento che nella quiete di un momento sospeso, ogni ritratto rivela un’energia unica, eppure tutti condividono la stessa forza: quella della connessione”. Tra i protagonisti, personalità, scelte tra i migliori della musica, dell’arte, dello sport e della cultura, tra cui Nigo, Céline Dion, Zlatan Ibrahimović e Pedro Almodóvar e per l’Italia, gli sportivi Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Stefano Domenicali, i fratelli Chicco e Bobo Cerea del ristorante Da Vittorio, Leonardo Zambrino, executive chef del ristorante DaVittorio e del Le café Louis Vuitton a Shanghai, l’artista Giuseppe Penone e l’attore Pierfrancesco Favino. Non solo, a testimoniare l’impegno c’è anche la star coreana Felix, membro della band Stray Kids, Ambassador della Maison e Ambasciatore di buona volontà per l’UNICEF Corea, che ha sottolineato, “REBONDS è un progetto che mi sta particolarmente a cuore. Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta della sua dedizione a sostenere l’UNICEF. Questa iniziativa incarna l’importanza cruciale di proteggere e sostenere coloro che hanno bisogno, specialmente i bambini. Ognuno di loro merita pari

opportunità nella vita, ed è nostra responsabilità collettiva fornire accesso a

supporti necessari per i più vulnerabili”.

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