Belluzzo International adotta arnie in Lessinia: così ogni collaborazione lascia un segno concreto

Da oltre quarant’anni, Belluzzo International affianca imprenditori e gruppi internazionali nella gestione di operazioni complesse e strategiche con commercialisti e avvocati tra Milano, Verona, Londra, Singapore, Lugano, Roma e Abu Dhabi. E adesso, con il progetto Bee Together, ha scelto di affiancare all’attività professionale un impegno tangibile verso la sostenibilità, contribuendo alla tutela della biodiversità e del territorio. Il progetto prevede l’adozione di arnie situate in Lessinia (VR), ciascuna intestata a un cliente al termine di un’operazione significativa. Si tratta di un gesto solidale e fortemente simbolico, che esprime continuità, responsabilità e attenzione verso l’ambiente e le comunità locali, rafforzando al contempo il valore delle relazioni costruite nel tempo. «Bee Together rappresenta lo spirito di cooperazione con i clienti che ci consente di crescere.

Come le api che sono una forza di comunità, da questi alveari nasce il miele unico e irripetibile», spiega Luigi Belluzzo, «fatto su misura, che va curato e coltivato con dedizione e passione. Noi crediamo che la collaborazione con i clienti debba lasciare un segno concreto, tangibile. Un albero, un alveare, sono un ecosistema di relazioni. Ogni collaborazione conta perché sono comunità che si muovono». L’alveare, con la sua organizzazione armonica e la perfetta integrazione tra ruoli e competenze, riflette i principi che guidano lo Studio: collaborazione, visione condivisa e capacità di generare valore nel lungo periodo. Il miele, frutto di un processo paziente e costante, diventa così simbolo di relazioni solide, costruite nel tempo e destinate a durare.