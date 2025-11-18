La magia delle feste conquista la moda

Dal fascino dei palazzi d’epoca di Etro alla modernità di Maranello; dal viaggio onirico di Louis Vuitton alla luce di Swarovski, le Holiday Campaign 2025 reinventano le feste tra stile, nuovi accessori da desiderare e firme fotografiche di rilievo.

DoDo

Si intitola Dreamers Shoot for the Stars e nasce dal ritrovamento di un’intervista a Sergio Silvestris: nel testo la mente creativa e papà di DoDo ricordava quanto fosse fondamentale restare in contatto con il proprio bambino interiore: è lì che continuano a nascere i sogni, le idee e la capacità di trasformarle in realtà. Così DoDo ha scelto di affidare l’interpretazione della campagna Holiday a quattro personalità reali, che hanno sempre coltivato la propria immaginazione fino a trasformarla in realtà, ossia l’astrofisica María Gabriela Navarro, la modella Fenet Merkebo, l’illusionista John Steiner e l’insegnante che corona il sogno di fare la modella a 88 anni, Aida Caruso. Attraverso l’obiettivo di Philippe Jarrigeon, prende vita un’atmosfera vibrante e onirica, dove il confine tra fantasia e realtà si dissolve e i charm distintivi della maison, DoDo Universe, reinterpretano i simboli celesti.

Etro

La magia del Natale si riflette nella nuova collezione Holiday 2025 di Etro. Ambientata in un palazzo antico, la campagna racconta l’entusiasmo delle feste tra velluti, broccati e sete preziose. Tar i must di stagione, la Vela Bag, decorata da maxi-paillettes in pelle, e il modello Kalispera, impreziosito da frange di perline e dettagli intrecciati. A scattare è il fotografo tedesco Anton Gottlob, che ritrae la bellezza contemporanea di Jennifer Matias, Jadi Wegener, Tommaso Zana e Fedor Litovchenko

Ferrari

Per le feste, Ferrari celebra la sua essenza, portando in primo piano la factory di Maranello e il ristorante Cavallino. Sotto la direzione di Lorenzo Gironi, le collezioni disegnate da Rocco Iannone prendono vita, celebrando la forza della community, la condivisione delle feste e i desideri di stagione: la Ferrari GT Bag e la Ferrari Dino Bag, reinterpretate in nuove tonalità e silhouette, che richiamano lo spirito festivo.

Louis Vuitton

Si chiama Le Voyages des Lumières ed è la nuova campagna per le feste firmata Louis Vuitton. Scattato dal fotografo Jonas Lindstroem, il lancio pubblicitario muove dal tema signature della maison: il viaggio. Prima tappa, Asniéres, sede del primo atelier LV, dove un Malle Courier segna l’inizio di un viaggio da sogno che porterà a Parigi. I protagonisti indiscussi delle immagini sono le icone di casa, dalla borsa Capucines alla Speedy passando per lo zaino Christopher e la new entry Express Bag. Tutt’attorno la suggestione della luce, che si riflette nelle collezioni di gioielli Color Blossom e Damier.

Pucci

Johnny Dufort firma la nuova campagna invernale di Pucci. Il fotografo inglese, sotto la direzione artistica di Camile Miceli, trasporta in immagini la nuova proposta duvet. Ogni fotogramma traduce il linguaggio delle stampe, Marmo, Labirinto ed Orchidee, in uno stile invernale audace, come ha spiegato Miceli, “Con l’abbassarsi delle temperature, Pucci si dimostra all’altezza della situazione. Questi capi trasmettono calore da un punto di vista inconfondibilmente Pucci: energico, grafico e pieno di vita”. Ad interpretare i look, è l’attrice Lennon Sorrenti.

Swarovski

Si rinnova l’appuntamento con la campagna holiday 2025 di Swarovski. Da un lato, la seduzione della collezione Millenia, interpretata da Ariana Grande e firmata dai fotografi Mert e Marcus; dall’altro, le famiglie di gioielli più iconiche, come Matrix e Constella. In particolare, Matrix è emblema del Dna di marca e trae ispirazione dalla perfetta struttura organica dell’elica con bracciali tennis e la proposta Baguette caratterizzata dal motivo a nastro; mentre, il girocollo è rifinito da un cristallo taglio Marquise. Constella, invece, scaturisce dalla suggestione per il cielo notturno e le scie di luce delle stelle. Grappoli di cristalli evocano costellazioni luminose, che brillano di nuova intensità grazie alle eleganti Swarovski Crystal Pearl e alle sfumature in verde, blu e rosa, pensate per accendere di magia ogni look festivo.

YOOX

Con The Holiday Fashion Menu, YOOX porta in casa la magia dell’attesa e dei regali. Un’esperienza fatta di sensorialità e desiderio, dove la narrazione si costruisce attraverso portate di stile: scarpe e borse sono gli antipasti, look d’effetto i piatti principali e gli accessori scintillanti chiudono come dessert, mentre i complementi d’arredo fanno da contorno.