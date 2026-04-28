I 130 anni del Monogram Louis Vuitton, storia e celebrazione a Londra

Esiste un momento preciso in cui la moda smette di essere oggetto e diventa linguaggio. Per Louis Vuitton quel momento coincide con il 1896, quando Georges Vuitton codifica il monogram come sistema visivo e simbolico insieme. Non è soltanto un ornamento pensato per distinguere le creazioni della Maison dalla contraffazione, ma un dispositivo culturale capace di trasformare la superficie in racconto. Le iniziali LV, intrecciate a fiori e stelle stilizzate, hanno costruito una grammatica decorativa che parla di appartenenza, memoria e continuità, rendendo ogni oggetto immediatamente riconoscibile e, soprattutto, riconducibile a un’idea precisa di lusso.

Il monogram nasce come tributo a Louis Vuitton, fondatore visionario che aveva già ridefinito il concetto di viaggio attraverso i suoi bauli. Ma è proprio con il monogram che questa visione diventa segno trasferibile, replicabile, universale. Da quel momento, il viaggio non è più soltanto funzione, ma anche immaginario.

Nel corso del Novecento, il monogram si adatta, si sposta, si rinnova. Non cambia nella forma, ma nel modo in cui viene interpretato. La Keepall, introdotta nel 1930, inaugura un’idea di mobilità fluida, leggera, già proiettata verso il viaggio contemporaneo. La Speedy, concepita negli stessi anni, incarna la velocità come valore estetico, riflettendo un’epoca ossessionata dal movimento. La Noé, nata nel 1932 per trasportare bottiglie di champagne, dimostra come la funzionalità possa trasformarsi in gesto formale. L’Alma, con la sua struttura architettonica, traduce l’eleganza parigina in volume, mentre la Neverfull, nel 2007, sintetizza oltre un secolo di savoir-faire in un oggetto capace di rispondere alle esigenze del presente senza perdere densità simbolica.

Ciò che rende il Monogram ancora rilevante, a distanza di 130 anni, è infatti la sua capacità di attraversare i contesti. Dalla cultura del viaggio aristocratico alle sottoculture urbane, dalle collaborazioni artistiche alle passerelle, questo segno continua a ridefinirsi senza mai dissolversi.

Le celebrazioni per questo anniversario si inscrivono perfettamente in questa logica. Nel cuore di Mayfair, a Londra, nasce il Louis Vuitton Hotel, una townhouse temporanea che traduce il patrimonio della Maison in un’esperienza immersiva. L’ingresso, affidato alla Keepall Lobby, introduce immediatamente il tema del viaggio come gesto quotidiano e, insieme, aspirazionale. Salendo, il Café Alma restituisce un’idea di Parigi filtrata attraverso l’Art Déco, sospesa tra rigore e leggerezza. La Speedy Room, al secondo piano, lavora sulla dimensione della velocità e della modernità, mentre la Speedy P9 Safe Room spinge questa riflessione verso il presente grazie alla visione di Pharrell Williams, che rilegge l’archivio attraverso codici contemporanei.

Il percorso culmina nel Neverfull Gym, mentre nel livello inferiore il Bar Noé riporta tutto a una dimensione più intima, celebrando l’origine funzionale dell’oggetto e la sua trasformazione in icona.

A rendere ancora più significativa l’esperienza è la presenza di un’area dedicata alla cura e al restauro. In un’epoca dominata dalla velocità e dall’obsolescenza, Louis Vuitton ribadisce un’idea diversa di lusso, legata alla durata, alla manutenzione e alla trasmissione. La possibilità di personalizzare i propri oggetti attraverso tecniche esclusive di hot-stamping aggiunge un ulteriore livello, trasformando ogni pezzo in un frammento unico di una storia collettiva.