TikTok Shop è boom in Italia e, sorpresa, a spingere sono gli over 40

Oltre 21mila venditori attivi e crescita a tre cifre: la piattaforma rivoluziona l’e-commerce con il “discovery commerce” e conquista i consumatori più maturi, più assidui e con maggiore capacità di spesa

Boom di TikTok Shop che accelera in Italia e sorprende il mercato; sono infatti gli over 40 a trainare il successo della piattaforma.I numeri, oltre 21mila venditori attivi a un anno dallo sbarco nel Bel Paese, raccontano più di una semplice crescita e-commerce, ma un cambio di acquisto dove comprare è sempre più parte dell’esperienza di intrattenimento. E gli over 40, con maggiore capacità di spesa e abitudine allo shopping, stanno trasformando una piattaforma nata per i giovani in un canale commerciale sempre più rilevante.

TikTok Shop Italia: numeri, crescita e posizionamento nel mercato e-commerce

L’ingresso di TikTok Shop nel mercato italiano si è rivelato più rapido rispetto alla media europea. Secondo le rilevazioni NielsenIQ, la piattaforma è oggi utilizzata dal 18,8% degli utenti e-commerce italiani, raggiungendo il quattordicesimo posto per fatturato tra i player del settore. In mezzo ai giganti dell’e-commerce (Amazon, Shein…), TikTok Shop si inserisce con un modello ibrido che unisce intrattenimento e acquisto. E la crescita si vede anche nei ricavi: negli ultimi sei mesi la piattaforma ha registrato una crescita a tre cifre del fatturato giornaliero.

Il modello “discovery commerce” di TikTok Shop: come cambia il rapporto tra utenti e prodotti

Il vero elemento di rottura di TikTok Shop è il cosiddetto discovery commerce, un modello in cui l’acquisto non parte da un bisogno esplicito, ma nasce mentre si guardano contenuti. In questo caso l’utente non va online a cercare il prodotto, ma lo scopre mentre guarda altro. E spesso lo acquista in pochi secondi, senza uscire dall’app. A trainare il fatturato sono soprattutto gli shoppable video (video interattivi che permettono di acquistare prodotti direttamente durante la visione, cliccando su tag o link senza uscire dal contenuto e che generano circa il 38% delle vendite) e il live shopping (che ricordano le vecchie televendite, ma più interattive e immediate), che incide per un ulteriore 20%. Quasi il 60% del fatturato arriva da contenuti interattivi e immersivi. Il resto deriva dalle vetrine prodotto e dalle pagine shop. Un altro elemento chiave del successo è l’accessibilità. Con oltre 21mila venditori attivi, TikTok Shop si propone come una piattaforma “democratica”, aperta non solo ai grandi brand ma anche a PMI e piccoli produttori. Tramite i creator anche realtà piccole e meno strutturate hanno visibilità e arrivano a un pubblico ampio, senza investimenti pubblicitari tradizionali.

Chi compra su TikTok Shop: a sorpresa è boom degli over 40

Il dato che più stupisce è che TikTok non è più dominio esclusivo della Gen Z. In Italia, gli over 40 generano il 41% del valore delle vendite su TikTok Shop, una quota nettamente superiore rispetto al 32% dell’e-commerce complessivo. E sono consumatori con maggiore capacità di acquisto e comportamenti più consolidati. Non solo. Gli utenti di TikTok Shop risultano anche più attivi della media: fanno 31,9 acquisti online all’anno, contro i 22,5 dell’utente medio e spendono 1.485 euro annui, rispetto ai 1.138 euro della media e-commerce. Anche se lo scontrino medio è leggermente inferiore (46,6 euro contro 50,5), la frequenza più elevata porta a una spesa complessiva maggiore.

Scontrino, frequenza e margini di crescita in Italia

È boom, ma il mercato italiano è ancora in una fase iniziale rispetto ad altri Paesi. La frequenza d’acquisto su TikTok Shop è sulle 2,7 transazioni annue, molto lontana dalle 8,9 del Regno Unito, dove la piattaforma è attiva però da più anni. Lo scontrino medio italiano, pari a 24,5 euro, è in linea con gli altri mercati europei, anche se inferiore ai 30,3 euro della Germania. Questo porta a stimare un ampio margine di espansione, soprattutto considerando il bacino potenziale di oltre 25 milioni di utenti italiani attivi su TikTok.

Dal beauty alla casa: cosa comprano gli italiani su TikTok shop

All’inizio TikTok Shop era prevalentemente settore beauty. Oggi l’offerta è diversificata. Le categorie più acquistate in Italia sono fashion (21%), seguite da beauty (14%) e home & appliances (13%). Tra i prodotti più di successo ci sono integratori sportivi, cosmetici, piccoli elettrodomestici e accessori lifestyle. In Italia oltre il 50% degli utenti ha acquistato moda nell’ultimo mese; circa il 70% prodotti per la casa e la pulizia e il 34% dispositivi audio come cuffie e auricolari. TikTok Shop è sempre più dunque un marketplace trasversale.