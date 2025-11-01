Gucci in alta quota con Jannik Sinner

Gucci svetta in montagna con la nuova collezione Altitude. È stata, infatti, svelata la nuova campagna pubblicitaria dedicata al mondo outdoor. Pensata per coniugare la precisione dell’abbigliamento tecnico da neve alla tradizione della maison nel leisurewear, il progetto Altitude reinterpreta l’abbigliamento alpino con uno sguardo contemporaneo, dove performance ed estetica, ricerca e codici identitari si valorizzano vicendevolmente. Ad interpretare l’iniziativa è il global brand ambassador, Jannik Sinner, che prima di dedicarsi al tennis è stato un giovane campione di sci e che ha commentato, “È stato uno shooting davvero speciale e unico, in mezzo alle montagne. Ho sempre amato la montagna, e questo servizio si è svolto in uno scenario assolutamente incredibile. Gucci propone sempre idee straordinarie, ma questa era davvero magica e un’esperienza che non dimenticherò mai”. A scattare il campione di tennis, che in questi giorni è in campo a Parigi per il Master, dove oggi incontrerà il tedesco Zverev, il fotografo Stef Mitchell con la regia di Stillz e lo styling firmato Sydney Rose Thomas. Nel dettaglio, la proposta Altitude si compone di capi tecnici appositamente studiati, realizzati con tecnologie all’avanguardia come le strutture tristrato traspiranti, finiture idrorepellenti e dettagli funzionali come tasche porta-skipass e interni touch-screen. Accanto al ready-to-wear, agli accessori e alle calzature, Gucci ha presentato anche una selezione di articoli di alta precisione realizzati in partnership con HEAD come sci e bastoncini, snowboard, borse sportive e caschi impreziositi dall’iconica Web stripe del marchio della doppia G.