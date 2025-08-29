Giorgio Armani svela il progetto Archivio a Venezia

Entrano nel vivo le celebrazioni per i 50 anni di attività di Giorgio Armani. Domani sera, infatti, sarà presentata la piattaforma, Armani/Archivio, il progetto di condivisione che raccoglie migliaia di look provenienti dalle collezioni Giorgio Armani donna e uomo e che sarà consultabile sul sito archivio.armani.com. L’iniziativa, che sarà celebrata a Venezia, in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con una cena a favore dell’UNICEF, cui sarà consegnato un contributo speciale per il fondo Global Humanitarian Thematic. Armani/Archivio nasce, dunque, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico aziendale: tutti i dipendenti avranno accesso completo alla piattaforma, mentre, in una prima fase, il pubblico potrà esplorare una selezione di 57 look. Non solo, alcuni capi simbolo di Giorgio Armani saranno rieditati e disponibili in esclusiva nelle boutique di Milano, Londra e Parigi per poi approdare negli Usa, a Los Angeles e a New York e infine a Pechino e Tokyo. I festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della maison proseguiranno in occasione della fashion week di Milano: dal 16 settembre le vetrine della Rinascente saranno allestite a tema ARMANI/Archivio; il 24 sarà inaugurata la retrospettiva alla Pinacoteca di Brera e il 28 lo stilista chiuderà poi la settimana della moda con la sfilata Giorgio Armani donna p/e 2026 nel cortile d’onore di Palazzo Brera.