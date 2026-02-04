Gadget tech ad alto contenuto di stile

C’è chi vende l’anima alla tecnologia e chi vorrebbe tornare in una dimensione analogica. In mezzo c’è un mondo sconfinato di innovazione. Idee sorprendenti, sempre più spesso anche utili, che non risolveranno i mali del pianeta, ma sicuramente renderanno la permanenza più divertente. Stiamo parlando del lato fashion della tecnologia, che va dagli indossabili ai gadget beauty con l’unico obiettivo di gratificare il pubblico All’ultima edizione del CES – Consumer Electronics Show di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo e all’innovazione tecnologica, un posto dove si svelano i Robot di domani e i processori più potenti di sempre, li chiamano anche Weird Tech, strani nel senso che non rientrano in nessuna categoria, ma proprio per questo estremamente desiderabili. Del resto, solo il mercato dei dispositivi wearable, dal tracker ai gettonatissimi anelli che, secondo gli insider, sono il vero futuro della tech-a-porter, vale 137,7 miliardi di dollari e nei prossimi 10 anni supererà i 500 miliardi. Una cifra monstre, che include anche i dispositivi medicali, quindi non sono solo gadget, e che punta sulla specializzazione. Dal concetto di all-in-one, ossia lo smartwatch che fa tutto, dal rispondere al telefono a misurare la pressione, infatti, ci si sta spostando verso oggetti ultrasofisticati, con intelligenza artificiale integrata, che garantiscono performance specifiche di altissimo profilo. Qui una selezione degli oggetti ad alto tasso di desiderabilità con grande attenzione allo stile.

iPolish

Bye Bye ore attesa per trovare l’appuntamento giusto con l’estetista per la manicure. iPolish è il dispositivo che cambierà il nostro rapporto con le nails e che sarà disponibile da quest’estate. Frutto di una ricerca di 15 anni, iPolish è molto semplice: nello starter kit sono c’è un set di press-on in materiale acrilico che, grazie a una carica elettrica, cambiano colore in 5 secondi. I Colori? Oltre 300 e si scelgono via App.

Lollipop Star

Che sapore ha la musica? Deve essere questa la domanda che si sono fatti gli sviluppatori di Lava Tech Brands quando hanno pensato di costruire un lecca-lecca- sì avete letto bene- che sfrutta la conduzione ossea per riprodurre musica all’interno della testa. Quindi niente auricolari ma solo un lollipop. I gusti? L’azienda dichiara di essere già in trattativa con diversi artisti per ampliare la gamma, ma al momento sono solo tre: Pesca per ascoltare/mangiare Munch di Ice Spice; mirtillo per Beautiful Day di Akon e lime per Mount Pleasant di Armani White.

Lepro Ami

Altro che Tamagochi, oggi c’è l’amico AI. Per quanto surreale, il pubblico, secondo un report di Mashable, soffre di solitudine, tanto da rivolgersi alle App per trovare conforto: sono oltre 220 milioni le applicazioni di questo genere scaricate nella prima metà del 2025. Così l’azienda cinese Lepro ha deciso di dare una fisicità all’amico generato dall’intelligenza artificiale. Il risultato? Una sorta di ologramma portabile, un personaggio 3D racchiuso in uno schermo Oled, che fa compagnia e che ha vinto il premio Best of Ces nella categoria weird tech.

Satellai Collar Go

Gli manca solo la parola. E non stiamo parlando del nostro pet del cuore, bensì di Satellai Collar Go, il collare più evoluto del mercato. Non un semplice tracker con Gps, ma un tutore intelligente che monitora la salute di Fido, registra i suoi comportamenti e segnala anomalie

Pebble Index

L’assistente che ci mancava. Pebble Index 01 non promette miracoli, ma è come avere una riserva di memoria extra. Si indossa come un anello, non ha schermo né funzioni salva-vita, ma ha un microfono che permette di registrare note audio on-the go. Il plus? È dotato di intelligenza artificiale, quindi può organizzare i pensieri quando abbiamo tante idee e poco metodo.

Nike Mind

L’ultima frontiera delle calzature? Le neuroscienze. E Nike inaugura il mercato con il progetto Mind. Già disponibile on-line nella versione mule, cui si aggiungerà a breve anche un modello di sneaker, l’idea promette di aiutare la concentrazione grazie a 22 tacchetti in gomma sulla suola, che stimolano la pianta del piede, attivando le cortecce sensoriali chiave del cervello. Il risultato? Maggiore connessione corpo-mente e meno spazio alle distrazioni.

Mirumi

Riuscirà questo mini-robot-pelouche a soppiantare lo strapotere dei Labubu? I numeri dicono di sì. Progettato dalla giapponese Yukai Engineering, Mirumi è sbarcato su Kickstarter, scatenando l’attenzione del pubblico, ipnotizzato dal gadget coccoloso: alla fine del crowdfunding il risultato è stato di 100 volte superiore all’aspettativa. Cosa fa? Praticamente niente e forse è proprio questo il suo bello. Mirumi non è altro che un tenerissimo charm da borsetta che reagisce ai suoni muovendo la testa.