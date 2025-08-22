Dalla Juventus al Real Madrid, la moda veste i team fuori dal campo

Il legame tra moda e calcio è sempre più stretto e va oltre il terreno di gioco. Dopo l’annuncio dello scorso giugno tra Louis Vuitton e Real Madrid CF, è delle ultime ore la prima collaborazione tra Juventus e Giorgio Armani, che realizzerà una selezione di abiti pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027. Per Armani, non si tratta di una novità, la maison di via Borgonuovo ha già realizzato le divise per la Nazionale Italiana, per quella inglese e per diversi club, tra cui il Newcastle United, il Chelsea e il Bayern Monaco. Nelle ultime stagioni, infatti, il fuori-campo dei giocatori di calcio è sempre più simile ad una passerella grazie a partnership altolocate che uniscono la couture al mondo del pallone. Gli esempi più eclatanti? In Francia, Dior insieme al Paris Saint Germain; in Italia, L’Inter FC con Canali e il Milan con Off-White per citarne solo un paio e poi ancora in Inghilterra, Paul Smith è fedele al Manchester United mentre il City si è affidato a C.P. Company. A Barcellona, invece, l’abbigliamento per le squadre ammiraglie di calcio maschile e femminile, nonché quella di basket è sviluppato da Herno, mentre a Monaco è Replay a disegnare gli outfit del Bayern fino a giugno 2027.