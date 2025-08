Costumi da bagno 2025: i modelli di tendenza assolutamente da avere

Entra nel vivo l’estate 2025 e il beachwear torna protagonista. Non più solo in spiaggia o in piscina, i costumi da bagno dell’anno sono duttili: pratici e funzionali in acqua, diventano chic se indossati con nonchalance all’ora dell’aperitivo. Tra le novità più ambite il tandem creativo che vede, da un lato, Kim Kardashian con l’etichetta Skims; dall’altro, Roberto Cavalli.