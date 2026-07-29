Brooks Brothers porta il grande canottaggio in Darsena con la Rowing Cup

Fervono i preparativi in vista della prima Brooks Brothers Rowing Cup. Organizzata dal più antico brand di menswear americano con Canottieri Milano, la regata è in calendario dal 18 al 20 settembre nel bacino della Darsena di Milano. Con il patrocinio del CONI e della Federazione Italiana Canottaggio, del Comune di Milano, del Consorzio Est Villoresi e con il patronato di Regione Lombardia, la Brooks Brothers Rowing Cup nasce dal desiderio di condividere i valori dello sport e della cultura Ivy League, come ha spiegato Mauro Messina, Marketing Director Europe di Brooks Brothers, «Il canottaggio è una parte profonda della storia di Brooks Brothers, da generazioni legata alla cultura dei club, delle università, della squadra e allo stile preppy. Con la Brooks Brothers Rowing Cup portiamo questo legame nel cuore di Milano, offrendo ad atleti, donne e uomini nello stesso equipaggio, e al pubblico un’esperienza capace di unire oltre la competizione, nel più autentico spirito collegiale». Otto gli equipaggi in acqua, con le università più prestigiose, Oxford, University of Cambridge, HEC Paris, USR Triton Utrecht, Università Bocconi e le società di canottaggio Canottieri Milano e Canottieri Roma. Il format prevede gare sprint Match Race sulla distanza di 250 metri, con equipaggi misti composti da quattro donne e quattro uomini. Non solo, per l’occasione Brooks Brothers ha sviluppato una collezione in edizione limitata dedicata a Canottieri Milano, che sarà disponibile a partire dal 7 settembre sul sito del marchio, presso Scalo Milano Outlet & More, nel negozio Brooks Brothers di Roma e nella sede di Canottieri Milano. «Questo progetto nasce dall’incontro tra due realtà con una forte tradizione, entrambe capaci di interpretarla in modo contemporaneo”, ha proseguito Messina, “Il canottaggio appartiene da sempre alla storia di Brooks Brothers, mentre Canottieri Milano è un simbolo autentico della città, dello sport e del senso di appartenenza. Da questi valori nasce una collezione riconoscibile e attuale, pensata per chi li condivide e li sente propri». L’edizione limitata si compone di undici pezzi, tutti contraddistinti dal crest, creato in esclusiva, che unisce gli elementi distintivi delle due realtà. Tra i capi anche il blazer monopetto blu con bottoni dorati, le camicie Oxford in puro cotone, le polo in piqué Supima e la felpa con ricami dedicati al Boat Club e al motto storico Volenti Nil Difficile. «Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Brooks Brothers, un marchio che, come noi, rappresenta una tradizione fatta di eleganza, qualità e rispetto per la propria storia», ha concluso Donata Minorati, Responsabile Eventi e Attività Sociali di Canottieri Milano, «Questa capsule collection racconta il nostro modo di vivere il club: con stile, spirito di squadra e un forte senso di appartenenza. Presentarla in occasione dell’evento del 19 settembre in Darsena rende questo progetto ancora più significativo, perché nasce nel luogo che da sempre è la casa del nostro sport».