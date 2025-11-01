Blauer incontra Pirelli: urban style e innovazione in una capsule sostenibile

La collezione, concepita senza distinzione di genere, propone quattro capi versatili e dalle linee moderne realizzati con materiali riciclati, in una palette dominata dal nero e dal giallo, i colori simbolo di Pirelli.

Blauer incontra Pirelli in una collaborazione esclusiva che fonde estetica urbana, funzionalità e sostenibilità. Il risultato è una sintesi perfetta tra l’anima tecnica del workwear reinterpretato in chiave fashion e l’approccio innovativo di Pirelli, sinonimo di prestazioni e ricerca tecnologica. Entrambi i brand condividono, infatti, la stessa filosofia: attenzione maniacale al dettaglio, qualità e spirito pionieristico. Elementi che trovano espressione in capi pensati per affrontare la città con stile ed energia.

La collezione, concepita senza distinzione di genere, propone quattro capi versatili e dalle linee moderne realizzati con materiali riciclati, in una palette dominata dal nero e dal giallo, i colori simbolo di Pirelli. The Performance Puffer, un piumino con tasca LED integrata che permette di farsi notare anche di notte incontra The Layered Versatility, un gilet leggero e pratico che consente di giocare con i look a strati senza rinunciare al comfort. 2 in 1 Plus Pocket Middle Parka è invece un parka trasformabile con interno staccabile si adatta a ogni momento della giornata, mentre Dust Coat — The Tech Trend si presenta come un trench tecnico ed elegante protegge dal vento e dalla pioggia senza perdere raffinatezza.

Attraverso un dialogo tra funzionalità e sperimentazione, Blaur x Pirelli guarda al futuro e ridefinisce lo stile urbano contemporaneo con una sensibilità sostenibile e una forte personalità espressiva.