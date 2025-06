Black Carpet Awards 2025: inclusione, creatività e rappresentanza al centro della moda

La terza edizione dei Black Carpet Awards è stata presentata ufficialmente a Milano con una conferenza stampa nella Sala Brigida di Palazzo Marino, alla presenza di Michelle Francine Ngonmo, fondatrice di Afro Fashion Association, e dell’assessore comunale Alessia Cappello.

«”Black” per noi è la somma di tutti i colori», ha dichiarato Michelle Francine Ngonmo. «I Black Carpet Awards vogliono essere uno spazio concreto in cui il cambiamento prende forma». Alessia Cappello ha aggiunto: «Milano è orgogliosa di ospitare un’iniziativa che mette al centro chi lavora ogni giorno per abbattere barriere». Un’edizione che si conferma appuntamento imprescindibile della Fashion Week, ma soprattutto simbolo di un’industria più giusta, consapevole e rappresentativa.

L’evento andrà in scena il 24 settembre 2025 al Teatro Manzoni, durante la Milano Fashion Week, con una madrina d’eccezione: Naomi Campbell, icona mondiale della moda e voce attiva per l’equità e la rappresentanza.

Un palcoscenico per chi cambia il sistema

I Black Carpet Awards celebrano ogni anno i «Leader of Change»: figure di ogni provenienza e background che, attraverso il loro lavoro, promuovono Diversità, Inclusione ed Equità nel mondo creativo. Dal design alla cultura, dall’imprenditoria all’attivismo, i premiati rappresentano la forza del cambiamento, spesso silenzioso ma radicale.

Cinque categorie, ventidue finalisti, una sola visione

L’edizione 2025 prevede cinque categorie di premi: Culture, Creativity, Community, Entrepreneurship, Legacy, per un totale di ventidue finalisti. Dieci saranno i vincitori: cinque selezionati dalla giuria e cinque scelti dal pubblico tramite votazione online dall’1 al 31 luglio. Tra i nomi in lizza, Antonio Dikele Distefano, Igiaba Scego, Jem Perucchini, Aya Mohamed, solo per citarne alcuni.

Un riconoscimento speciale a Koyo Kouoh

La curatrice d’arte Koyo Kouoh è protagonista del One-Time Award 2025, premio unico pensato per chi ha contribuito a dare centralità e visibilità all’arte africana e diasporica in Italia. I finalisti di questa categoria rappresentano una nuova generazione di creativi capaci di ridefinire le narrazioni culturali e artistiche dominanti.