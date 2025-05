Beckham, Leclerc e Pitt: i campioni che firmano il nuovo lusso tra moda e lifestyle

Da Beckham a Charles Leclerc sempre più campioni sportivi e star holliwoodiane legano la loro immagine e il loro stile ai grandi nomi della moda internazionale.

La collezione di Hugo Boss con David Beckham

Hugo Boss, importante casa di moda tedesca con sede a Metzingen e riconosciuta in tutto il mondo per il suo stile formale ed elegante, ha annunciato la collaborazione con David Beckham che per la stagione primavera/estate 2025 ha vestito i panni di direttore creativo firmando una speciale collezione, BECKHAM X BOSS, una linea di abbigliamento in perfetto equilibrio tra la maestria artigianale dell’azienda e il gusto identitario e la visione dell’ex calciatore.

«Ho sempre amato la moda e la cura di look diversi e avere l’opportunità di collaborare con BOSS per la mia collezione è stata una grande esperienza. Mi ha permesso di entrare nei dettagli dei capi e di creare un guardaroba di look che mirano a essere eleganti e adatti a diverse occasioni. Non vedo l’ora di vederla esposta nei negozi» ha dichiarato David Beckham.

Questo progetto, in realtà, segna il secondo atto di una collaborazione già iniziata a gennaio con la presentazione della linea BOSS ONE Bodywear, una linea di abbigliamento intimo maschile per la quale Beckham ha fatto da testimonial nella campagna pubblicitaria scattata dai fotografi Mert and Marcus. BECKHAM X BOSS è una collezione a 360° che spazia dagli abiti sartoriali ai look più casual fatti di denim, jersey e maglieria. Non mancano gli accessori come borse in pelle, Chelsea boot e baker cap. «Lavorare con David Beckham sulla sua prima collezione è stato incredibile. È estremamente impegnato nell’eccellenza e nei dettagli. La sua passione per la moda è autentica ed è stato coinvolto in tutti gli aspetti della nostra collaborazione. Ci siamo divertiti durante il processo di creazione e il risultato è questa straordinaria collezione», afferma Marco Falcioni, SVP della Direzione Creativa di HUGO BOSS.

Ferrari: Rocco Iannone incontra Charles Leclerc

Ferrari, la scuderia del cavallino rampante di Maranello, che da diversi anni è entrata a far parte della moda Made in Italy con una collezione uomo e donna dall’estetica contemporanea e sofisticata, ha appena annunciato che il 21 maggio prossimo, durante uno speciale evento che si terrà a Monte Carlo, verrà svelata la prima limited edition nata dal dialogo tra Rocco Iannone, Direttore Creativo di Ferrari, e Charles Leclerc, il giovane pilota della scuderia Ferrari HP, famoso anche per il suo stile unico e personale. La collezione, ispirata allo stile di vita del pilota, tra viaggi, lavoro e tempo libero, definisce un’estetica in bilico tra lusso e sport, capi pregiati ma dalla vestibilità dinamica e performante.

La linea di abbigliamento di Brad Pitt

Altro personaggio, altro racconto. Nel 2019, in quel di Los Angeles, la star hollywoodiana Brad Pitt e l’amica stilista e creatrice di gioielli Sat Hari Khalsa fondarono God’s True Cashmere, un progetto semplice e vero nato dal confronto tra i due amici, di lunga data, e dalla riflessione sulle proprie esigenze. «I need more softness in my life» (Ho bisogno di più morbidezza nella mia vita, ndr) sarebbero state le parole di Pitt che fecero nascere il tutto. Così, dalla prima camicia prodotta in leggero e morbido cashmere a disegno scozzese, iniziò il tutto.

Oggi God’s True Cashmere è un marchio americano distribuito in tutto il mondo ma prodotto esclusivamente in Italia, nello specifico in Toscana. La collezione, rinomata per la sua alta qualità e per la sua dedizione ad una produzione sostenibile, si avvale della famosa maestria artigianale italiana.

«Siamo un marchio di Los Angeles realizzato in Italia. Non riesco a pensare a nessun’altra opzione», ha dichiarato Sat Hari. «Quando abbiamo ideato il marchio, siamo stati attratti dalla bellezza e dalla cultura italiana. L’artigianalità è ineguagliabile nella sua precisione ed esclusività. Cerchiamo sempre l’eccellenza, che si tratti delle materie prime, della tessitura, delle cuciture, delle finiture. Lavoriamo con piccoli artigiani locali e fabbriche che possono impegnarsi in politiche sostenibili ed etiche».