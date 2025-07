Quando lo stile disegna il mare

Da Montecarlo alla Versilia sono sempre di più gli stabilimenti balneari che scelgono di fare squadra con i brand del lusso e del design.

Jacquemus

Simon Porte Jacquemus non perde occasione per ricordarci che non possiamo fare a meno del savoir-faire francese anche d’estate. Lo stilista mette a segno una delle collaborazioni più calde della stagione facendo squadra con la Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Al centro dell’accordo il take-over, ossia la rilettura stilistica, dell’iconico stabilimento balneare che, nella sua storia, ha fatto da sfondo a film cult come Gli uomini preferiscono le bionde, Grand Prix o la serie Attenti a quei due con Roger Moore e Tony Curtis. Fino ad ottobre, la visione creativa di Jacquemus e i suoi colori distintivi, dal giallo banana al bianco latte di cocco, sono il fil rouge dell’esperienza monegasca. Tutto, dal Pool Café al ristorante neo-stellato Elsa passando per lettini e accessori, parla infatti il linguaggio creativo dell’enfant-prodige della moda francese.

La Martina

Un angolo di Buenos Aires sbarca sulla costa adriatica grazie alla collaborazione tra La Martina e il MarePineta Resort di Milano Marittima. L’iconografia del Polo si appropria degli spazi fin dalla lounge con il negozio pop-up e poi via via, nella Sala Dante fino al Beach Club, dove i teli mare co-brandizzati impreziosisco i lettini mentre cuscini, accessori e complementi d’arredo definiscono un’immagine fresca e raffinata. Ogni spazio, infatti, è arricchito da elementi emblematici di La Martina: stivali, selle e maglie da gara vintage, simbolo dell’eccellenza del brand nel mondo dello sport, ma anche dettagli di design che richiamano l’artigianalità argentina.

Lacoste

Liguria in primo piano per Lacoste Original, che ha scelto di customizzare il Tigu Beach di Sestri Levante, già Miglior Stabilimento di Nuova Apertura in Italia 2024 secondo la Guida Miglior Beach Club d’Italia. Fino al 15 settembre, infatti, il marchio francese ha brandizzato lettini, asciugamani e cuscini con l’inconfondibile coccodrillo che dal 1933 è simbolo dell’eleganza francese. Non solo, con questa collaborazione Lacoste celebra la fragranza Lacoste Original Eau de Parfum, lanciata nel 2024, che presto vedrà l’introduzione di una versione più intensa e di un jus femminile. Espressione olfattiva di creatività e libertà, la fragranza francese si distingue per note apertura fresche grazie a bergamotto e pepe rosa, un cuore di lavanda e un fondo a base di fava Tonka e patchouli.

Guerlain

Estate all’insegna della bellezza con Guerlain Plage all’interno di Alpemare a Forte dei Marmi. Nell’oasi della famiglia Bocelli, la maison francese ha disegnato un’esperienza su misura per gli ospiti. Un carnet ricco di possibilità che si snoda attraverso aree dedicate: dalle fragranze, con le 22 eau de parfum della collezione L’Art & La Matière e l’universo Aqua Allegoria, alla skincare di Orchidée Impériale e Abeille Royale, fino al maquillage con Rouge G, Terracotta e i nuovi balsami labbra KissKiss, tutto è studiato per valorizzare al massimo la cultura della bellezza e la cura del sé.

Miamo

Versilia in primo piano anche per Miamo, che porta l’Experience eponima al Bagno Annetta. A partire dal primo weekend di luglio scienza, bellezza e benessere si incontrano nella Lounge con trattamenti skincare professionali per viso e corpo nonché check-up cutanei in loco grazie a Skin Analyzer, il dispositivo avanzato che consente una valutazione approfondita della pelle.

Casa Bohème

Luca Guelfi è un punto di riferimento per il mondo della ristorazione. Imprenditore dal 1993, ha all’attivo oltre 30 locali aperti tra cui il Gioia 69 a Milano, La Puesta del sol a Formentera e Dal Milanese al Teatro Arcimboldi e a Los Angeles, Guelfi a maggio di quest’anno ha inaugurato Casa Bohème nel borgo di San Pantaleo in provincia di Sassari in Sardegna. Incastonato tra le colline della Gallura e a pochi passi dalla Costa Smeralda, il bistrò – 300 metri quadrati su tre livelli progettati dall’architetto Gianmaria Torno – si compone di spazi diversi, ristorante, cocktail bar, libreria, cantina, oyster bar e galleria d’arte, ideali per rispondere alle esigenze di un pubblico cosmopolita.

Ospitato in un elegante palazzo di fine Ottocento, restaurato con grande attenzione per valorizzarne le caratteristiche originali, Casa Bohème rappresenta un perfetto equilibrio tra memoria e innovazione. Gli spazi sono stati progettati dall’architetto Gianmaria Torno, storico collaboratore di Luca Guelfi.

JNcQUOI

Design, comfort e sostenibilità si incontrano grazie a JNcQUOI Beach Club, l’insegna dell’hospitaly di lusso del gruppo Amorim. L’appuntamento è a Praia do Pego a Comporta lungo l’estuario del fiume Sado in Portogallo. Qui l’archistar Vincent Van Duysen ha sintetizzato design ed esigenze green, creando una destinazione da sogno tra dune di sabbia bianca, verdi pinete e l’oceano. Non solo, è infatti lo chef Chef Jerónimo Ferreira- un curriculum vitae d’eccellenza tra il Four Seasons di Milano, il Ritz di Londra e lo Sheraton Maria Isabel in Messico- a firmare l’esperienza gastronomica.