Annie Leibovitz regina del The MOP-Marta Ortega Perez Foundation

Arriva in Spagna la più grande mostra mai dedicata ad Annie Leibovitz. La fotografa statunitense dal 22 novembre al primo maggio sarà protagonista del The MOP- Marta Ortega Perez Foundation a La Coruña in Galizia. L’evento conferma la leadership del museo nell’ambito della fotografia moda. Dalla sua inaugurazione, infatti, nel dicembre 2021, The MOP ha ospitato i lavori di Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn e David Bailey, tutte personalità che hanno firmato l’immagine dello stile internazionale. Con Wonderland, questo il titolo della mostra, l’istituzione culturale fa un passo avanti, svelando il mondo di Leibovitz attraverso ritratti di personalità capaci di segnare il loro tempo come Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger e Keith Richards giusto per citarne alcuni. “Annie ha una magica capacità di catturare l’aura delle persone che fotografa. Il suo genio risiede nella capacità di trovare costantemente momenti, verità, che nessun altro vede”, ha spiegato Marta Ortega, presidente di The MOP e di Inditex, il colosso cui fanno capo Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarious, Oysho e Zara Home, “Sono entusiasta che sarà la prima donna a presentare i suoi lavori nell’ambito del nostro programma di mostre fotografiche di livello mondiale qui a La Coruña. Nel corso della sua carriera, Annie è stata una straordinaria paladina delle donne di tutte le età: le sue immagini di donne anziane, in particolare, hanno una grandiosità e una bellezza senza pari. Per oltre cinquant’anni le sue immagini hanno costantemente rivelato l’umanità dietro le facciate famose delle persone che si presentano al suo obiettivo. Come dice Bruce Springsteen, una volta che Annie ti ha fotografato, è così che il mondo ti vede”. Nel dettaglio, il percorso espositivo si snoda in quattro sezioni con opere mai esposte insieme, che ripercorrono il lavoro della fotografa. Ad inaugurare l’esperienza, un’installazione immersiva con la collaborazione con I Rolling Stones, seguita da un approfondimento sul linguaggio fotografico di Leibovitz negli anni e si chiude con cento stampe, molte delle quali inedite, dai tempi di Vogue ad oggi. Ad accompagnare Wonderland, un film e un catalogo ricco di interviste a celeb del mondo della moda e della musica come Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard e Phyllis Posnick.