Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina tra divise griffate e oggetti da collezione

Sulla neve, ma anche in città, è gara tra brand e stilisti per definire il luxury sportswear delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa sera, le competizioni invernali saranno ufficialmente inaugurate con il mega evento firmato Marco Balich allo stadio Meazza, dove, oltre a capi di Stato e autorità, ci si aspetta una buona dose di celebrities a partire da Tom Cruise, Dua Lipa, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis. E se la colonna sonora vedrà le performance di Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ghali, in pista si vedranno sfilare le squadre nazionali più griffate di sempre. A partire da quella italiana che, come da tradizione, indossa EA7 Emporio Armani. Discorso simile per gli Usa, che si affidano per la decima volta alla visione di Ralph Lauren per la parata, mentre le singole discipline hanno potuto scegliere alternative come il pattinaggio di figura che ha selezionato l’italiana Save The Duck per l’outwear. Tremila gli atleti per 90 paesi e nessuno vuole sfigurare, così la Gran Bretagna si è affidata ad Adidas, il Canada a Lululemon, la Francia a Le Coq Sportif e il Giappone Asics giusto per citare solo alcuni team. Ci sono però delle chicche da non perdere, a partire da Haiti: Richi Viano e Stevenson Savart, gli unici due atleti in gara dell’isola, indosseranno, infatti, un look creato apposta per loro da Stella Jean. Non da meno la Mongolia, già candidata a vincere la medaglia dell’eleganza, che ha affidato il lavoro a Goyol Cashmere per divise ispirate alla storia dell’impero di Gengis Khan. C’è grande attesa anche per il Brasile e per come Moncler abbia disegnato i valori carioca. Una passerella globale, si stima che davanti agli schermi ci saranno 2 miliardi e mezzo di persone, che si riversano al di fuori dei palazzetti per far vivere a tutti l’emozione a cinque cerchi: alla Rinascente, per esempio, sono presenti corner ufficiali con i prodotti brandizzati Milano Cortina 2026. Tra questi anche Yamamay, licenziatario ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, che ha ideato una capsule caratterizzata dall’emblema ufficiale di Milano Cortina 2026 e da Tina, la mascotte dei Giochi Olimpici. Discorso analogo per Carpisa che ha, invece, sviluppato una linea luggage con trolley, zaini e accessori. Non solo, tra le iniziative più azzeccate ci sono sicuramente quella di Swatch, che ha utilizzato la palette ufficiale, Imagination Vibe, per i due modelli Chasing Peaks e il cronografo Snowy Slopes e quella di De Rigo con l’edizione limitata delle montature Lozza, Zilo Cortina: i due modelli riprendono la forma anni Trenta con dettagli esclusivi e un packaging dedicato.