Milano-Cortina 2026, quanto valgono le medaglie olimpiche e perché sono le più costose di sempre

Ci siamo: al via Milano-Cortina 2026, dove salire sul podio può valere da zero a 700mila euro. Ogni Paese decide in autonomia cosa e quanto aggiungere economicamente alla soddisfazione sportiva e personale dell’atleta vincitore. L’Italia sta nel mezzo, con generosità: 180 mila euro per l’oro, 90 mila per l’argento e 60 mila per il bronzo. Ma Milano Cortina 2026 per tutti entrerà nella storia per le medaglie più costose di sempre (se si guarda al materiale).

Quanto valgono le medaglie olimpiche e il caso Italia

Premessa: per il Comitato Olimpico Internazionale una medaglia olimpica non ha valore economico. L’oro, l’argento o il bronzo non danno diritto a nessun premio in denaro diretto. La vittoria ha “solo” il riconoscimento sportivo. Tutto il resto è demandato ai singoli Stati o ai comitati olimpici nazionali, che trasformano il successo agonistico in un premio monetario o in altre forme di ricompensa. Ogni Paese decide quanto investire sui propri campioni, quanto incentivare le vittorie e, soprattutto, quale valore attribuire allo sport come leva di prestigio nazionale.

L’Italia è tra i Paesi “generosi”. Il CONI ha stabilito i premi: 180 mila euro lordi per una medaglia d’oro, 90 mila per l’argento e 60 mila per il bronzo, senza distinzioni tra Olimpiadi estive e invernali. C’è poi un dettaglio particolarmente favorevole agli atleti: il premio è individuale. Negli sport di squadra, dal curling all’hockey su ghiaccio, ogni componente riceve l’intera somma prevista, senza divisioni.

Come funziona nel resto del mondo: meno soldi, o premi alternativi

E il resto del mondo? Negli Stati Uniti sono previsti circa 38 mila dollari per una medaglia d’oro, 23 mila per l’argento e 15 mila per il bronzo. Cifre contenute, perché vige una visione molto previsa: lo Stato interviene poco, sono sponsor, contratti e diritti d’immagine a fare la differenza per gli atleti. Gran parte dell’Europa segue la stessa linea. La Francia stanzia 87 mila euro per l’oro, 43mila per l’argento e 22 mila per il bronzo; In Germania si va dagli 11mila ai 22 mila massimo. Mentre Paesi come Regno Unito, Norvegia o Svezia non riconoscono alcun compenso economico, puntando tutto sul sistema federale e sul valore simbolico della vittoria.

All’estremo opposto c’è il modello asiatico. Hong Kong e Singapore guidano la classifica mondiale dei premi: oltre mezzo milione di euro per un oro olimpico. Singapore, in particolare, assegna circa 745 mila dollari statunitensi per il gradino più alto del podio. Accanto al denaro, in alcuni Paesi arrivano anche ricompense alternative. In Indonesia gli atleti ricevono perfino delle mucche; in Corea del Sud una medaglia d’oro garantisce uno stipendio mensile a vita; in Malesia si regalano automobili; in Kazakistan appartamenti di dimensioni crescenti in base al metallo conquistato.

Perché Milano-Cortina 2026 avrà le medaglie più costose di sempre

E poi c’è il valore materiale delle medaglie, che è un’altra storia. A Milano-Cortina 2026 saranno assegnate oltre 700 medaglie complessive tra Olimpiadi e Paralimpiadi. E il loro prezzo è da record. Il motivo è semplice: il prezzo dei metalli preziosi è esploso. Dai Giochi di Parigi 2024, le quotazioni spot dell’oro sono salite di oltre il 100%, mentre l’argento ha registrato un incremento vicino al 200%. Oggi, guardando solo al contenuto metallico, una medaglia d’oro vale circa 2.300 dollari, mentre una d’argento sfiora i 1.400 dollari. Valori impensabili solo due anni fa. Ma, ecco un altro paradosso, che da sempre accompagna i Giochi: la medaglia d’oro non è quasi mai d’oro (non tutta). A Milano-Cortina solo 6 grammi su oltre 500 saranno oro puro, il resto è argento. Le medaglie di bronzo, invece, sono in rame e valgono pochi euro in termini di metallo.