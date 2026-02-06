Hamilton, il 2026 deve essere l’anno della svolta (per lui e per la Ferrari)

Dopo l’anno peggiore in carriera, zero podi e sesto posto, Lewis Hamilton cambia tutto. Il 2026 sarà decisivo per lui e per la Ferrari

Per uno come Lewis Hamilton, avere zero podi in carriera con la Ferrari deve bruciare ancora più dell’alcool etilico di una volta su una ferita da disinfettare. Parliamo di un sette volte campione del mondo (vincitore con due scuderie diverse, McLaren e Mercedes), che di cose in carriera ne ha dimostrate parecchie, almeno fino al 2021, quando ha perso il mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara contro l’emergente (poi rivelatosi fenomeno assoluto) Max Verstappen.

Eppure, il britannico ha chiuso il 2025 al sesto posto nel mondiale piloti, battuto nettamente dal compagno Charles Leclerc e lontano anni luce dai sogni di gloria che avevano accompagnato il suo sbarco in rosso. Una stagione che Lewis stesso ha definito «una specie di incubo», la peggiore della sua carriera. Ma Hamilton non è proprio il tipo da arrendersi. E, in vista del 2026, i cambiamenti preannunciati fanno non sognare (non vogliamo esagerare) ma quantomeno sperare i tifosi della Ferrari di vedere una stagione ben diversa, sia a livello di pilota che di scuderia.

La rivoluzione nei box Ferrari

La prima mossa è stata tagliare il cordone ombelicale con Riccardo Adami, l’ingegnere di pista che non ha mai trovato la sintonia giusta con Lewis. Fin dai primi gran premi australiani, le conversazioni radio tra i due hanno tradito un rapporto incrinato: messaggi in ritardo, strategie opache, una rigidità procedurale che strideva con il metodo Hamilton. Abituato al rapporto simbiotico con Peter Bonnington in Mercedes, l’inglese ha mal digerito la filosofia del «si è sempre fatto così». La Ferrari ha capito e ha piazzato Adami alla guida della Driver Academy. Al suo posto arriverà invece Cedric Michel-Grosjean, strappato alla McLaren dove ha forgiato Oscar Piastri. Un segnale chiaro: quello di un Hamilton che vuole avere voce in capitolo.

Hamilton e l’addio al fido Marc Hynes

La «rivoluzione» non è destinata a fermarsi in pista. Secondo il Daily Mail, infatti, Hamilton si separerà anche da Marc Hynes, manager storico e amico dai tempi delle formule minori. Hynes, ex pilota di Formula 3 e amministratore delegato di «Project 44», la società di gestione di Lewis, aveva seguito l’inglese a Maranello per gestire logistica e affari racing. Ora passerà al team Cadillac, che debutta proprio quest’anno nella massima categoria. Una scelta priva di controversie, ma comunque simbolica: a quanto pare, Hamilton intende ridisegnare completamente il suo entourage.

La nuova Ferrari

Ma il vero jolly di Hamilton è la rivoluzione regolamentare 2026, una delle più radicali della storia della F1. Vetture più leggere, motori nuovi, aerodinamica stravolta: una tabula rasa su cui (grazie anche al talento e all’esperienza) si può costruire una vera e propria riscossa. Lewis ha influenzato attivamente lo sviluppo della SF-26, dettando specifiche su power unit, sospensioni, bilanciamento delle frenate, persino sull’ergonomia dei comandi al volante. I test privati in Spagna lo hanno rilanciato di morale: la macchina sembra rispondere presente. Lui, almeno per il momento, pure.

Quest’anno di obiettivi dichiarati non ce ne sono, si tiene un basso profilo (e questo potrebbe essere un bene, per Hamilton e la Ferrari). Certo, per superare il record di sette mondiali di una leggenda come Michael Schumacher, servirà qualcosa di veramente speciale. Nessuno, per il momento, se lo aspetta davvero. Il 2026, però, sarà l’anno della verità, su questo non ci sono dubbi. L’anno decisivo per capire se la Ferrari ha preso una cantonata ingaggiando un pilota sostanzialmente «bollito», oppure se servivano nuovi stimoli, nuove regole e una nuova vettura per vedere il vero Hamilton. La risposta arriverà in pista dove, alla fine, contano solo le vittorie.