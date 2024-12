Un viaggio nel cuore dell'Artico

Il McArthurGlen Serravalle Designer Outlet ha inaugurato la stagione natalizia sabato 16 novembre, trasformando le sue eleganti vie in un incantevole viaggio nel cuore dell'Artico. L’accensione di oltre 150.000 luci ha dato vita a una scenografia scintillante, che accoglie visitatori di ogni età in un mondo fatto di meraviglia e avventura.

Quest’anno, il tema si ispira agli esploratori del Grande Nord, con un concept che mescola il fascino della natura selvaggia alla magia delle festività.

Al centro della scena, nella piazza principale, svetta un maestoso albero di Natale alto oltre 33 metri. Entrando al suo interno, i visitatori vengono trasportati nell’Explorer Lodge, una suggestiva dimora che ricrea l’atmosfera di un campo base per avventurieri. Tra strumenti, mappe e racconti di spedizioni incredibili, i più piccoli potranno divertirsi con giochi interattivi, mentre gli adulti si andranno alla scoperta di un angolo di mondo in cui la sinergia tra reale e virtuale diventa protagonista.

Il tutto avverrà attraversando un ponte magico, che conduce gli ospiti in un viaggio sensoriale e immersivo, reso ancora più speciale dalla presenza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, pronti ad accogliere i visitatori nei fine settimana fino alla Vigilia.

Ma a rendere questa esperienza ancora più unica è la mostra fotografica Wild Christmas, visitabile fino al 6 gennaio 2025. Realizzata in collaborazione con i fotografi di National Geographic, l’esposizione conduce il pubblico tra i panorami incontaminati dell’Artide e dell’Antartide, territori estremi in cui la vita si adatta ai rigori del clima.

Dalle comunità siberiane che si affacciano sul Mar Glaciale Artico alle stazioni di ricerca dell’Antartide, ogni immagine racconta la resilienza degli esseri viventi e l’importanza della scienza nella comprensione del cambiamento climatico.

Tra gli scatti più affascinanti, le fotografie di Esther Horvath spiccano per il loro tributo alle donne scienziate che lavorano ai confini del mondo.

Con il suo progetto Women of Arctic Science, Horvath celebra la comunità scientifica internazionale di Ny-Ålesund, nelle Isole Svalbard, la base di ricerca più settentrionale al mondo. Qui, dieci nazioni collaborano per studiare l’impatto dei cambiamenti climatici e proteggere un ambiente tanto fragile quanto cruciale per il futuro del pianeta.

Tra luci, decorazioni fiabesche e immagini mozzafiato, il Natale al Serravalle Designer Outlet diventa un’esperienza che unisce il fascino della tradizione alla forza evocativa della scoperta, regalando un viaggio indimenticabile verso l’essenza più autentica delle festività.