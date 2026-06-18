Matrimoni 2026, la Gen Z supera i Millennial all’altare: dal ritorno del massimalismo all’AI, ecco i 10 bridal trend

Il matrimonio è stato raccontato come un rito di passaggio scandito da tradizioni consolidate, codici estetici precisi e regole quasi immutabili. Oggi non è più così. Le nuove generazioni stanno riscrivendo il significato stesso delle nozze, trasformandole in un’esperienza profondamente personale, costruita attorno all’identità, ai valori e al desiderio di esprimere sé stessi.

A guidare questa rivoluzione è la Generazione Z che, per la prima volta, supera i Millennial e rappresenta il 51% delle coppie fidanzate. Un sorpasso simbolico che segna l’inizio di una nuova era per il settore wedding e bridal, influenzando ogni aspetto dell’organizzazione del matrimonio: dalla scelta delle location agli anelli di fidanzamento, dai gioielli fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

A fotografare il fenomeno è il First Look Report 2026 di Zola, una delle più ampie ricerche internazionali mai realizzate sul settore, che ha coinvolto oltre 11.500 coppie. Il dato più significativo non riguarda soltanto l’età degli sposi, ma il modo in cui questa generazione interpreta il matrimonio: meno convenzioni, più personalizzazione; meno regole, più autenticità.

Il ritorno del massimalismo dopo gli anni del quiet luxury

Se il 2024 aveva rappresentato l’apice dell’estetica minimalista, fatta di gioielli discreti, anelli sottili e dettagli quasi invisibili, il 2026 segna un deciso cambio di direzione.

Collane scultoree, orecchini chandelier, bracciali sovrapposti e layering tornano protagonisti. Il gioiello non è più un semplice accessorio destinato a completare il look della sposa, ma diventa una dichiarazione di stile e identità.

Secondo Alessandro Zucchi, CEO di #BrandGioielli, il fenomeno va letto come una conseguenza diretta del cambiamento culturale portato dalla Generazione Z.

«Il gioiello oggi non deve solo completare un look, ma raccontare qualcosa di chi lo indossa. Il ritorno del massimalismo non è eccesso fine a sé stesso, ma desiderio di espressione personale e autenticità».

In questo scenario torna anche l’oro giallo, che dopo anni di predominio di tonalità più fredde riconquista il centro delle collezioni bridal in versioni più audaci e scenografiche.

Diamanti lab-grown e sostenibilità: il nuovo lusso della Gen Z

Tra le trasformazioni più evidenti c’è la crescita dei diamanti coltivati in laboratorio.

Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio #BrandGioielli, il 61% degli anelli di fidanzamento acquistati nel 2025 utilizza oggi una pietra lab-grown. Un dato che rappresenta una crescita del 239% rispetto al 2020 e che racconta un cambiamento profondo nelle priorità dei consumatori.

Per la Generazione Z il concetto di lusso non coincide più necessariamente con la rarità della materia prima, ma con il valore attribuito alla scelta. La possibilità di ottenere pietre esteticamente indistinguibili da quelle naturali a costi più contenuti rappresenta un vantaggio che sempre più coppie considerano decisivo.

L’intelligenza artificiale entra nella wedding planning

Anche il matrimonio entra nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’utilizzo di strumenti AI per la pianificazione delle nozze è quasi raddoppiato in un solo anno, passando dal 20% al 36% delle coppie coinvolte.

Le nuove tecnologie vengono utilizzate per costruire moodboard personalizzate, organizzare budget, sviluppare programmi dettagliati della giornata e persino generare idee creative per decorazioni, inviti e allestimenti.

L’AI non sostituisce wedding planner e professionisti del settore, ma diventa uno strumento sempre più utilizzato per personalizzare l’esperienza e semplificare l’organizzazione.

Chiese, abbazie e atmosfere gotiche: la nuova estetica Gen Z

Uno dei dati più sorprendenti emerge dal Bridebook’s UK Wedding Report 2026.

La Generazione Z mostra una probabilità superiore del 25% rispetto alle generazioni precedenti di scegliere un luogo di culto come location per il matrimonio.

La motivazione, tuttavia, è spesso più estetica che religiosa.

Muri in pietra, architetture storiche, soffitti a volta, vetrate colorate e atmosfere illuminate dalla luce delle candele si inseriscono perfettamente nell’immaginario visuale che domina piattaforme come Pinterest e TikTok, dove stili come dark romance, gothic cottagecore e old soul continuano a conquistare milioni di utenti.

Il matrimonio diventa un racconto personale

La ricerca della personalizzazione attraversa ogni aspetto delle nozze contemporanee.

Secondo il Real Weddings Study 2026 di The Knot Worldwide, il 90% delle coppie desidera una cerimonia costruita su misura e il 61% sceglie di scrivere personalmente le proprie promesse.

Anelli incisi, simboli nascosti, dettagli unici e gioielli progettati per raccontare una storia personale diventano sempre più richiesti.

Per una generazione cresciuta sui social network, il matrimonio rappresenta infatti uno dei momenti più importanti di auto-rappresentazione.

Non sorprende quindi che, secondo quanto riportato da The Sun, l’82% degli appartenenti alla Generazione Z dichiari di sentirsi sotto pressione per apparire perfetto nel giorno delle nozze.

I 10 bridal trend che definiranno il 2026

Secondo l’analisi dell’Osservatorio #BrandGioielli, il nuovo volto del settore wedding si sviluppa attraverso dieci grandi tendenze destinate a influenzare il mercato nei prossimi mesi.

La prima riguarda la crescente attenzione verso la riutilizzabilità di abiti e gioielli, scelti sempre più spesso con l’idea di essere indossati anche dopo il matrimonio.

La seconda è il consolidamento dei diamanti lab-grown come scelta dominante per gli anelli di fidanzamento.

Il terzo trend è il ritorno del massimalismo, con gioielli importanti e ad alta riconoscibilità.

Segue il ritorno dell’oro giallo, protagonista delle nuove collezioni bridal.

Quinta tendenza è la personalizzazione estrema, attraverso incisioni, simboli e dettagli esclusivi.

Al sesto posto si colloca l’intelligenza artificiale applicata alla wedding planning.

La settima direttrice riguarda il ritorno dell’estetica del sacro come elemento scenografico.

Ottava tendenza è la pianificazione anticipata: quasi una coppia su cinque entra in modalità organizzativa ancora prima del fidanzamento ufficiale.

Nono elemento è il ruolo centrale di TikTok, diventato il principale strumento di ispirazione visiva per gli sposi.

Infine cresce l’attenzione verso il benessere pre-matrimonio, con investimenti sempre maggiori in skincare, salute fisica e benessere mentale in preparazione del grande giorno.

Più che una semplice evoluzione stilistica, quella in corso appare come una ridefinizione completa del concetto stesso di matrimonio. Per la Generazione Z le nozze non sono più soltanto una celebrazione dell’amore, ma un progetto identitario da costruire nei minimi dettagli, capace di raccontare chi si è, cosa si ama e quale storia si desidera lasciare dietro di sé.