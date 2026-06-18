Matlight Milano firma Stick Elite, l’applique che porta le pietre semi-preziose nell’interior design

C’è una luce che illumina e una luce che arreda. Stick Elite, la collezione di applique firmata Matlight Milano, appartiene alla seconda categoria: quella degli oggetti capaci di entrare in una stanza non soltanto per assolvere una funzione, ma per darle carattere, profondità e una precisa identità estetica.

Il brand milanese di lighting design decorativo, fondato nel 2014, lavora da sempre sul confine sottile tra artigianato e progetto contemporaneo. Con Stick Elite porta questa ricerca su un terreno ancora più materico, scegliendo pietre semi-preziose come ametista, sodalite, malachite e occhio di tigre per trasformare l’applique in un piccolo gioiello da parete.

Il colore come materia

La forza della collezione sta tutta nell’incontro tra una struttura essenziale in ottone lucido e il cuore decorativo in pietra naturale. Il disegno è pulito, quasi rigoroso, ma al centro vive una materia che non ha nulla di seriale: venature irregolari, sfumature profonde, riflessi cangianti.

L’ametista porta con sé il fascino delle tonalità viola, eleganti e luminose. La sodalite sceglie invece la profondità del blu, con un effetto più notturno e contemporaneo. La malachite introduce un verde intenso, quasi magnetico, fatto di texture organiche e movimento. L’occhio di tigre scalda la composizione con riflessi dorati e bruni, aggiungendo anche quella dimensione simbolica che da sempre accompagna questa pietra, legata a forza, equilibrio e protezione.

Un’applique pensata come pezzo d’arredo

Stick Elite non cerca l’effetto decorativo urlato. Lavora piuttosto per sottrazione, lasciando che siano i materiali a parlare. I profili sottili in ottone definiscono una geometria lineare, mentre la pietra diventa il punto di attenzione, la nota cromatica capace di cambiare il tono di un ambiente.

La tecnologia LED integrata diffonde una luce calda e discreta, adatta a creare atmosfere intime in spazi residenziali, hospitality e contract. Su richiesta, la funzione dimmerabile permette di modulare l’intensità luminosa, rendendo l’applique ancora più flessibile.

La nuova eleganza della luce

Con Stick Elite, Matlight Milano conferma una visione precisa: la luce non è un dettaglio secondario, ma uno degli strumenti più potenti per costruire l’atmosfera di un interno. Qui diventa materia, colore, segno architettonico.

Il risultato è una collezione raffinata ma non fredda, contemporanea ma profondamente legata al valore dell’artigianalità. Un oggetto discreto, prezioso, capace di trasformare una parete in un frammento di design.