Manhwa e dei Webtoon. La nuova ondata dei fumetti sudcoreani

Nel vasto panorama dei fumetti internazionali, i Manhwa e i Webtoon sudcoreani si stanno affermando con uno stile unico e affascinante. Queste opere hanno conquistato un vasto pubblico in Corea, nell'Occidente e, ora, anche in Italia. Ma cosa rende i Manhwa e i Webtoon così speciali e qual è la loro differenza rispetto ai celebri Manga giapponesi?

I Manhwa coreani affondano le loro radici nei fumetti giapponesi, in particolare negli anni '80, quando i manga giapponesi hanno iniziato a raggiungere la Corea del Sud, conquistando un pubblico sempre più ampio grazie alle storie avvincenti e alla qualità generale della produzione. Gli artisti coreani, influenzati dai loro colleghi giapponesi, hanno dato vita a un prospero filone di Manhwa che, nel corso dei decenni, ha superato i confini nazionali.

In Corea del Sud, sono state create riviste che raccolgono i Manhwa, tra cui IQ Jump e Young Champ, che presentano opere di autori molto apprezzati dai lettori. Nel corso del tempo, queste riviste e gli autori hanno sviluppato diverse categorie di Manhwa, classificate in base al pubblico di riferimento, come ad esempio i sonyung manhwa per adolescenti, i sunjeong manhwa per ragazze e i thungnyun manhwa per adulti tra i 18 e i 30 anni.

La società coreana si evolve rapidamente, forse più velocemente di quella giapponese, e ciò si riflette anche nei Manhwa coreani. Gli autori sono alla costante ricerca di stili di disegno sempre diversi e originali, oltre che di nuovi mezzi di fruizione dei Manhwa, come Internet, il cui abbonamento, tra l'altro, è conveniente in Corea.

Da questa esigenza nascono i Webtoon, una forma di Manhwa in formato digitale appositamente creati per essere letti online. Il 2003 è generalmente considerato l'anno di nascita dei Webtoon coreani, quando sono stati pubblicati su siti web come Daum Webtoon e Naver Webtoon. È su quest'ultima piattaforma che dal 2010 è stato serializzato uno dei più famosi Manhwa degli ultimi tempi, Tower of God di Lee Jong-hu (in arte SIU).

Inizialmente, i Webtoon erano spesso scansioni di Manhwa cartacei caricati su Internet, ma nel corso del tempo questa tecnica si è evoluta e ora i Webtoon sono veri e propri fumetti coreani pensati per essere letti su smartphone e tablet. Presentano caratteristiche uniche proprie delle produzioni digitali: si leggono dall'alto verso il basso, come uno scorrimento continuo su uno smartphone; sono sempre a colori rispetto ai Manhwa cartacei; possono essere abbinati a contenuti multimediali, come la musica.

L'esperienza immersiva che i Webtoon offrono nel mondo dei fumetti coreani ha contribuito al loro enorme successo. Inoltre, grazie alla loro natura digitale, i Webtoon hanno costi di pubblicazione significativamente inferiori.

Spesso i Manhwa vengono definiti "manga coreani" per semplificare, ma questa definizione non è del tutto corretta. Oltre ai punti in comune, come l'origine geografica e l'uso di disegni per raccontare storie, Manhwa e Manga presentano caratteristiche quasi opposte. Ad esempio, il senso di lettura è differente: i Manga si leggono da destra a sinistra, mentre i Manhwa si leggono da sinistra a destra, seguendo la scrittura coreana. Inoltre, il termine Manhwa si riferisce sia alle opere cartacee che a quelle animate, mentre i giapponesi utilizzano il termine "anime" per indicare le loro opere animate.

Un aspetto interessante del successo dei Manhwa e dei Webtoon è il loro impatto nel mondo dell'intrattenimento, in particolare nel campo dei K-drama. Molti K-drama di successo sono tratti da Manhwa o Webtoon, dimostrando l'influenza e l'interesse generato da queste opere. Un esempio significativo è il K-drama "Itaewon Class", trasmesso nel 2020 e basato sul Webtoon omonimo di Jo Gwang-jin. La serie televisiva ha ottenuto un enorme successo sia in Corea che a livello internazionale, grazie alla sua storia coinvolgente e al talento degli attori protagonisti, tra cui Park Seo-joon e Kim Da-mi.

Altro esempio notevole è "Boys Over Flowers", un K-drama di grande successo che ha le sue origini in un manga giapponese chiamato "Hana Yori Dango". La serie, trasmessa nel 2009, ha conquistato un vasto e affezionato pubblico, dimostrando ancora una volta il potere delle opere basate su manga e Webtoon nella cultura popolare sudcoreana. Nel ruolo chiave del protagonista Lee Min-ho, il drama ha contribuito a lanciare la sua carriera internazionale.

Recentemente, diversi K-drama sono stati tratti da Webtoon e Manhwa di successo. "Sweet Home", trasmesso nel 2020, si basa sul Webtoon horror di Kim Kan-bi e Hwang Young-chan ed è diventato un grande successo grazie alla sua trama avvincente e agli effetti speciali mozzafiato. "Nevertheless", tratto dal Webtoon di Jung Seo, ha attirato l'attenzione per la sua storia romantica e per le performance degli attori principali, Han So-hee e Song Kang. Un altro K-drama tratto da un prodotto digitale è "So I Married an Anti-fan", basato sul Webtoon di Kim Eun-jung. La serie, trasmessa nel 2021, ha come protagonisti Choi Tae-joon e Choi Soo-young, regalando una commedia romantica divertente e coinvolgente. E come non citare "Mystic Pop-up Bar", basato sul Webtoon di Bae Hye-soo, ha catturato l'attenzione grazie alla sua trama fantastica e ai personaggi affascinanti interpretati da Hwang Jung-eum, Yook Sung-jae e Choi Won-young?

Tuttavia, uno dei K-drama più innovativi tratti da un Webtoon è "Yumi's Cells". Basato sul Webtoon di Lee Dong-gun, questo drama unisce attori in carne e ossa con disegni animati per rappresentare gli "yumi", le diverse emozioni e personalità del personaggio principale Yumi. La serie è stata acclamata per la sua rappresentazione realistica delle dinamiche delle relazioni e per il suo cast di talentuosi attori, tra cui Kim Go-eun, Ahn Bo-hyun, Lee Yu-bi e Park Ji-hyun.

Oggi i Manhwa e i Webtoon stanno diventando una parte sempre più importante della cultura popolare sudcoreana e stanno influenzando il mondo dell'intrattenimento, in particolare nel campo dei K-drama. Grazie alle storie coinvolgenti e ai personaggi affascinanti, queste opere stanno conquistando un pubblico internazionale sempre più vasto. Con l'arrivo di True Beauty in Italia, il Manhwa è pubblicato da Panini Comics, si apre un nuovo capitolo nella diffusione dei contenuti comics sudcoreani nel nostro Paese, offrendo agli spettatori italiani l'opportunità di immergersi in storie straordinarie che combinano talentuosi attori e affascinanti disegni.