Una donna misteriosa, una mente fragile e complessa. «Il volto riflesso»

Un giovane libraio Newyorkese di nome Greg, conduce una vita serena con l'amata fidanzata Monica, quando all'improvviso viene catapultato in uno scenario insolito e sconvolgente. Comincia ad avere allucinazioni, e dubitare del suo stato mentale, nell'istante in cui incontra una donna misteriosa che gli fa perdere la testa, ma che si rivolge a Lui scambiandolo per un famoso attore. Da quel momento nella sua vita cominciano a verificarsi degli strani accadimenti che lo lasceranno perplesso e lo coinvolgeranno fino a essere accusato e arrestato per l'omicidio di un famoso petroliere. Un incastro di circostanze che non risparmia nessuno, e un mistero che s'infittisce fino a quando tutte le persone che avevano un buon motivo per far fuori il grande imprenditore, si concentreranno in un unico luogo.