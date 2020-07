"Lavorare per Vivere" il roadshow vincente di Ital Communications

Sono una delle piaghe di questo paese. Stiamo parlando delle cosiddette "morti bianche", il vergognoso fenomeno delle vittime sul lavoro. Una vera e propria tragedia nazionale che sembra non conoscere sosta malgrado le norme di sicurezza sempre più stringenti ma che spesso restano sospese nel vuoto. Attilio LombardiInformare, sensibilizzare su questo tema è stata la sfida su cui si è incentrato il progetto "Lavorare per vivere" di Ital Communications, l'agenzia di comunicazione di Attilio Lombardi che ha creato un vero e proprio roadshow arrivato in diverse città del paese per il sindacato Ugl.

Con il tour low cost e sostenibile "Lavorare per Vivere" è stato dato spazio alla potenza visiva delle immagini, una sorta di 'guerrilla marketing', disponendo nelle piazze italiane oltre mille sagome a grandezza naturale, realizzate in cartone riciclato, pari al numero delle vittime sul lavoro. Purtroppo i dati sono in costante aumento. Le ultime rilevazioni dell'INAIL, infatti, indicano che nei primi cinque mesi del 2020 i decessi sono stati 432, con una crescita di 41 casi rispetto ai 391 registrati nello stesso periodo del 2019 (+10,5%).











Un'operazione ben riuscita e che ha conquistato il premio per la categoria "Roadshow" ai Touchpoint Awards/Engagement 2020, organizzati di Oltre La Media Group e promossi con un grande evento tenutosi a Milano con la presenza di Ale e Franz

"Siamo soddisfatti di questo riconoscimento – ha detto Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications, presente alla consegna del premio – perché con il progetto 'Lavorare per Vivere' abbiamo voluto lanciare un messaggio inequivocabile: basta con le stragi nei luoghi di lavoro, occorrono misure efficaci, sicurezza, tutele e una rinnovata formazione professionale. In tal senso, sono stati coinvolti i maggiori media nazionali e i cittadini presenti nelle piazze, abbiamo fatto molto rumore sperando che tutto questo possa servire per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Il premio ci stimola a proseguire nella ricerca di altri linguaggi comunicativi, dove lo spazio fisico e quello virtuale si integrano e contribuiscono, insieme, a creare una nuova consapevolezza sociale".