La Vespa compie 80 anni e diventa un libro da collezione firmato Assouline

Negli ultimi ottant’anni pochi oggetti hanno attraversato il tempo con la stessa naturalezza della Vespa. Nata nel dopoguerra come risposta concreta all’esigenza di rimettere in movimento un Paese che ricominciava a vivere, è diventata molto più di un semplice mezzo di trasporto: un simbolo del design italiano, della libertà individuale e di uno stile di vita riconoscibile in tutto il mondo. Oggi, mentre celebra il suo ottantesimo anniversario, continua a rappresentare quella rara categoria di icone capaci di evolversi senza perdere la propria identità.

Ottant’anni di un’icona italiana

La storia della Vespa inizia il 23 aprile 1946 a Pontedera, in un’Italia che cerca di lasciarsi alle spalle la guerra. L’idea è semplice quanto rivoluzionaria: creare un veicolo leggero, accessibile e facile da guidare, aperto davvero a tutti. In un’epoca in cui la mobilità era ancora un privilegio, la Vespa contribuisce a democratizzare gli spostamenti e diventa anche uno dei primi mezzi capaci di offrire una nuova autonomia alle donne, cambiando il modo di vivere la città e il tempo libero.

Da allora ne sono stati realizzati oltre 160 modelli, tutti accomunati da un linguaggio estetico rimasto sorprendentemente coerente: scocca portante, linee essenziali e un equilibrio tra funzione e bellezza che ha trasformato la Vespa in uno dei prodotti di design italiano più riconoscibili di sempre.

Dal cinema alla moda, un simbolo pop

Il successo della Vespa è andato ben oltre la strada. Il cinema l’ha consacrata come emblema della Dolce Vita, mentre fotografia, musica, arte e moda ne hanno fatto un oggetto di culto. Nel corso dei decenni è stata reinterpretata da alcuni dei nomi più importanti della creatività internazionale.

Tra le collaborazioni più celebri figurano quella con Salvador Dalí, che nel 1962 dedicò una Vespa alla moglie Gala, la raffinata reinterpretazione firmata da Giorgio Armani nel 2015, il progetto colorato di Sean Wotherspoon, l’elegante versione realizzata con la Maison Dior sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri, la Vespa total white ideata da Justin Bieber e, più recentemente, le opere uniche create nel 2025 dagli artisti Urs Fischer e Frank Gehry a sostegno di Special Olympics. Un percorso che racconta come la Vespa sia riuscita a diventare una vera tela creativa senza mai perdere la propria identità.

Il libro che racconta la storia di Vespa

Per gli ottant’anni della sua storia, Vespa entra anche nell’universo di Assouline, la casa editrice che ha trasformato il coffee table book in un oggetto di culto. Dalla collaborazione nasce Vespa, un volume firmato da Michael Köckritz che racconta il marchio non attraverso una semplice cronologia, ma come fenomeno culturale. Organizzato per temi, il libro intreccia fotografie d’archivio, campagne pubblicitarie storiche e immagini contemporanee per ripercorrere il legame della Vespa con il cinema, la moda, il design, lo sport e le sottoculture che ne hanno accompagnato l’evoluzione. Più che una storia industriale, è il ritratto di un’icona che in ottant’anni è riuscita a trasformare un mezzo di trasporto in uno stile di vita, confermando il suo posto tra i grandi simboli del Made in Italy.