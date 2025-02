Kate Middleton infrange il protocollo reale: il gesto spontaneo che ha commosso il Galles

Durante una visita ufficiale a Corgi, una fabbrica di maglieria e calze nel Galles del Sud, la Principessa del Galles ha sorpreso tutti con un gesto di spontaneità che ha dimostrato ancora una volta la sua umanità. Kate ha infranto il protocollo reale facendo fermare il suo convoglio e scendendo dalla macchina per avvicinarsi a una bambina di 3 anni, Lily-Rose, che la salutava con un raggiante "Ciao principessa!" mentre la reale usciva dalla fabbrica.

Un gesto tanto raro quanto affettuoso, che la BBC ha definito "insolito", considerando che i convogli reali generalmente non si fermano una volta che un impegno ufficiale è concluso. La principessa ha fatto una corsa per stringere la mano alla piccola Lily-Rose, dicendo: "Ti ho sentito dire 'Ciao' da lì, e volevo venire a trovarti". La bambina, emozionata, ha dato a Kate una banana giocattolo, ma quando la futura regina gliela ha restituita, Lily-Rose l'ha gettata a terra, costringendo Kate a chinarsi per raccoglierla. Un momento che ha suscitato sorrisi e ilarità tra i presenti.

La madre di Lily-Rose, Stacey Chorley, ha raccontato a BBC che l'incontro è stato "così emozionante", sottolineando come non avessero alcuna idea che un simile gesto avrebbe avuto luogo. "Kate era così adorabile, è molto naturale e con i piedi per terra", ha aggiunto la madre, commentando la spontaneità della principessa.

La Principessa del Galles è stata anche molto apprezzata per la sua visita all'hospice pediatrico Tŷ Hafan, dove ha incontrato bambini e famiglie, dimostrando sempre di più il suo impegno nei confronti di cause importanti. Il suo comportamento caloroso e affettuoso con i piccoli pazienti ha commosso molti, tra cui le famiglie coinvolte, che hanno apprezzato il suo approccio naturale e umano. La sua giornata è continuata con la visita alla fabbrica di Corgi, dove, dopo aver messo alla prova le sue abilità nella produzione di calze, ha scherzato con il personale dell'azienda, dando prova ancora una volta della sua capacità di interagire con tutti in modo autentico.

Mentre Kate si distingue per la sua presenza pubblica e per il suo supporto a varie cause, il mese di gennaio ha anche un significato molto speciale per la famiglia Middleton, segnato da due compleanni importanti. Oltre al compleanno di Kate, che ha festeggiato i suoi 43 anni il 9 gennaio scorso, il 31 gennaio è il turno di sua madre, Carole Goldsmith Middleton, che compie 70 anni. Un traguardo significativo per una donna che ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita della sua famiglia.

Ma quest’anno, il compleanno di Carole assume un valore ancora più speciale. Lo scorso anno, infatti, il suo giorno speciale fu segnato dalla preoccupazione per la salute di Kate, che a metà gennaio si sottopose a un intervento addominale, seguito dalla diagnosi di un tumore. Oggi, fortunatamente, Kate sta meglio, avendo terminato la chemioterapia preventiva e trovandosi in fase di remissione. Con questo miglioramento, Carole ha più motivi che mai per sorridere e guardare al futuro con speranza.

Non sono stati rivelati dettagli precisi su come Carole voglia festeggiare questo compleanno tondo, ma è probabile che, dopo un anno particolarmente difficile, preferisca una celebrazione intima. Ricordando il suo 60° compleanno, festeggiato nel 2015 con champagne e fuochi d'artificio sull'isola caraibica di Mustique, quest’anno è plausibile che scelga di trascorrere la giornata in famiglia, a casa sua, il Bucklebury Manor nel Berkshire, circondata dai suoi tre figli, Kate, Pippa e James, e dai numerosi nipotini a cui è profondamente legata.

Carole Middleton è una donna di grande forza, saggezza e pragmatismo, che ha sempre messo il benessere della sua famiglia al primo posto. Accanto al marito Michael, è stata un pilastro fondamentale nel processo di guarigione della figlia Kate, soprattutto nei mesi difficili della sua terapia. La sua presenza rassicurante e il suo supporto incondizionato sono stati cruciali, anche per alleviare il carico emotivo del principe William, che ha dovuto bilanciare gli impegni familiari, reali e professionali.