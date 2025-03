Kate Middleton, un anno dopo l’annuncio del tumore… ha le spalle larghe

Il volto pallido e segnato, la voce spezzata, lo sguardo fisso sulla telecamera di fronte a lei. Esattamente un anno fa, Kate Middleton, principessa del Galles, rivelava al mondo di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essere nelle prime fasi di una chemioterapia preventiva. Seduta su una panchina, immersa nel verde dei giardini di Windsor, con un look casual e le solite onde morbide di capelli che le scivolavano sulle spalle, la principessa raccontava i difficili mesi che lei e la sua famiglia stavano attraversando e rivolgeva un pensiero a tutti i malati di cancro: «A tutti coloro che stanno affrontando questa malattia, in qualsiasi forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli».

Definendo la notizia un "enorme shock", la principessa Kate spiegò che lei e il marito, il principe William, stavano facendo il possibile per affrontare la situazione in privato per il bene della loro giovane famiglia. «Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci ho messo del tempo a riprendermi da un intervento chirurgico importante per iniziare le cure», raccontò. «Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene». E aggiunse: «Come ho spiegato loro, sto bene e sto diventando ogni giorno più forte, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito».

La scelta di condividere quel video, un unicum nella storia della monarchia, nacque dal desiderio di porre fine una volta per tutte alle speculazioni assurde e denigratorie che circolavano da settimane sui social, dopo l’intervento chirurgico di gennaio. L’assenza prolungata di una delle reali più amate al mondo, senza spiegazioni ufficiali dettagliate, aveva inevitabilmente alimentato le teorie più stravaganti: da chi ipotizzava interventi di chirurgia estetica a chi (terribilmente) sosteneva che la principessa fosse addirittura in coma.

La situazione precipitò con l'esplosione del cosiddetto "photogate". Il 10 marzo 2024, per celebrare la festa della mamma nel Regno Unito, venne pubblicata sugli account ufficiali dei principi una foto, attribuita a William, in cui Kate era ritratta con i tre figli (George, Charlotte e Louis). Si trattava della sua prima apparizione sui social media dalla fine del 2023 e dal suo intervento. «Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi», recitava il post. «Auguro a tutti una felice festa della mamma. C». Tuttavia, poche ore dopo, le agenzie Associated Press, Reuters, Getty Images e Agence France-Presse rimossero la foto dai loro database, inviando ai media un avviso noto come "kill notice" per segnalare che l’immagine era stata manipolata. I difetti evidenti – tra cui le dita sfocate di Louis e la manica deformata di Charlotte – scatenarono un'ondata di polemiche e speculazioni. Il giorno seguente, Kate fu costretta a scusarsi pubblicamente: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto sperimento con l'editing», scrisse su X. «Volevo scusarmi per la confusione che la fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri ha causato. Spero che tutti abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C».

A un anno dall'annuncio della malattia, Kate Middleton è tornata ed è più determinata che mai. Dopo mesi lontana dai riflettori, la principessa del Galles ha fatto un ritorno trionfale sulla scena pubblica con un nuovo look sorprendente, mandando un messaggio chiaro: ha abbracciato il potere delle spalline.

Dalla sua apparizione a Southport nell'ottobre scorso fino al recente impegno alla parata di San Patrizio, la futura regina ha lasciato da parte gli abiti midi svolazzanti in favore di una silhouette più slanciata e strutturata. Il messaggio è inequivocabile: Kate è più forte che mai e il suo guardaroba ne è la prova. Al posto di gonne leggere e dettagli delicati, ora sfoggia blazer dal taglio impeccabile, cappotti strutturati e abiti dal design deciso, tutti accomunati da un elemento distintivo: le spalline.

Questa scelta stilistica, che aggiunge struttura senza appesantire la figura, rafforza la sua presenza pubblica, trasmettendo autorità, stabilità e resilienza, qualità fondamentali per il suo crescente ruolo nella monarchia. La storia insegna che le donne al potere hanno sempre utilizzato la sartoria come strumento di comunicazione visiva. Già negli anni '80, la principessa Diana ricorse ai tailleur strutturati per affermare indipendenza e forza. Oggi, nel 2025, Kate segue lo stesso percorso.

La trasformazione del suo guardaroba non è casuale: ogni scelta è studiata nei minimi dettagli per prepararla al futuro ruolo di regina. La principessa non si veste solo per il presente, ma per ciò che erediterà negli anni a venire. E con ogni spallina su misura, sta lanciando un messaggio inequivocabile: è pronta.

La principessa del Galles sta scrivendo il suo prossimo capitolo, e lo sta facendo con una spallina alla volta.