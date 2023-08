Jennifer Lopez va in vacanza da sola. Ma a casa è felice col marito

Gli amanti del gossip sono rimasti delusi. Nessuna crisi tra Ben e JLo. In occasione del primo anniversario di matrimonio, Jennifer Lopez ha dedicato al marito Ben Affleck un romantico post su Instagram: «Guardo il mio anello e mi sento sopraffatta».

Eppure c'era chi credeva che la coppia stesse per scoppiare. La bella Jennifer, infatti, era stata avvistata «da sola» in vacanza a Capri.

Nell’estate dove l’unica emozione pare sia pubblicare gli scontrini «roventi», la Queen indiscussa è solo lei.Jennifer Lopez è calata in Costiera Amalfitana per regalarci uno show degno di una diva hollywoodiana. In tubino argentato (e pinza nei capelli, lei può) canta I Will Survive di Gloria Gaynor nella celebre taverna «Anema e Core» tra il plauso generale. Poi in cappello nero e bikini tremendamente sexy (foto) sulla camicia bianca aperta si è aggirata tra le viuzze dello shopping. Infine, si è deliziata a Nerano tra spaghetti e ravioli. Il popolo social, che sta consumando la solita cofana di insalata di riso sotto l’ombrellone, non può che applaudirla, commosso: «Grandiosa», «Strepitosa e divina», «Che spettacolo di donna», «Le passano il microfono e lei canta.

Lo fanno con le pseudo-cantanti italiane e ti senti dire: Scusa, ma devo scaldare la voce». Certo i soliti rosiconi che hanno da ridire pure di una tale divinità non mancano: «La mia amica Vanessa canta meglio quando è nel parcheggio del Tigros», «È assolutamente stonata», «Non ha voce ed è pure tozzissima». Vorremmo essere a 54 anni tozze come lei. Intanto la popstar dall’alto dell’Hotel Quisisana si gode la vacanza alla faccia degli scontrini e degli invidiosi. Sembra Rita Hayworth quando negli anni Cinquanta, fresca moglie del principe Aly Khan, girava per l’isola, comprando i famosi sandali e le borse di paglia. Allora era la donna più bella del mondo anche con un abitino a pois. Alt, rewind. J.Lo non ha alcun principe azzurro accanto.

C’è un corposo staff, molte bodyguard, l’asciuga-sudore, ma neanche l’ombra di un Ben Affleck. Eppure, la Costiera nel 2021 aveva visto i Bennifer celebrare il loro rovente amore. Ma ora Jenny balla da sola. E la cosa non è passata inosservata: «E il musone, dov’è?», «Ma non c’è il maritino», «Quando arriva Ben?». Sale l’ansia per quella che oggi è la più romantica storia di Hollywood. Ma si sa che la routine uccide anche i belli e innamorati come loro. Basta un po’ di vita insieme perché a lui venga la faccia dell’uomo portato all’Ikea la domenica mattina. Un misto tra il malinconico e l’insofferente.

A maggio tutto il mondo li ha visti mentre litigavano per strada, sbattendo le porte dell’auto. Ai Grammy lei gli chiese se riuscisse ad avere l’aria meno annoiata. E poi la star ha confessato: «Non è un uomo facile». Certo se quel pezzo d’uomo è pesante, non vogliamo neanche pensare agli arnesi che ci trasciniamo dietro noi. La cosa paradossale è che l’attore è in Italia dove ha incontrato un’altra Jennifer, l’ex moglie, a Firenze, per prendere in consegna gli adorati figli. E mentre lei cantava a squarciagola «Sopravviverò», lui alla vigilia del suo compleanno (51 portati gloriosamente) veniva fotografato come un padre modello. E figuriamoci se la cosa non sfugge alle beghine social: «Lei canta I Will Survive e non c’è Ben vicino a lei? Interessante». Jenny, occhi aperti, mai fidarsi delle ex, soprattutto quando portano lo stesso nome.