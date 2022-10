La «protezione» secondo Intesa Sanpaolo

Prende il via il 10 ottobre una campagna culturale promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo per rendere gli italiani sempre più coscienti dell’importanza di prevenire situazioni di pericolo, attraverso una scelta consapevole, per sé e per gli altri.In un paese sotto assicurato come l’Italia, in un’epoca in cui il bisogno di protezione è diventato un valore di interesse collettivo, l’iniziativa racconta il concetto di Protezione come qualcosa di istintivo ed innato in ogni individuo, soprattutto quando si tratta di proteggere gli altri, favorendo una riflessione su un tema tanto delicato.

Sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo verranno trasmessi dei brevi filmati che mostrano alcune situazioni interpretate da stuntman, realizzate con la logica e il linguaggio dell’esperimento sociale, dove i protagonisti sono coinvolti in situazioni di difficoltà o pericolo. I risultati di ciascuna esperienza dimostrano come l’istinto di protezione sia proprio della natura dell’uomo, stimolando la necessità di una maggiore consapevolezza del valore della protezione.

Per questa attività Intesa Sanpaolo si è avvalsa della divisone Brand Experience di Alkemy, che ha collabora all’ideazione e produzione della campagna. Nicola Maria Fioravanti, Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha così commentato: «La protezione delle persone e del futuro in cui credono è una caratteristica del nostro business, ma anche una responsabilità che sentiamo fortemente, sia nei confronti delle nostre persone sia nei confronti del nostro Paese. Con questa campagna di sensibilizzazione vogliamo far riflettere, soprattutto i giovani, su un concetto comune e presente in ognuno di noi, quello dell’istinto di protezione, di cui è importante tener conto per tempo nell’affrontare con consapevolezza le sfide del futuro, proprio e della collettività».