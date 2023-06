Il multiforme ingegno di Phil Tan

Il primo film di Phil Tan fu con nientemeno che la star della Pantera Rosa Peter Sellers e la dama Helen Mirren in The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu. Phil Tan era solo un ragazzo e i suoi fratelli avevano appena risposto a un annuncio sul giornale che richiedeva persone esperte di arti marziali. "All'epoca lavoravo nel ristorante di mio padre e ho pensato: "Ok, proviamoci".

Durante la nostra chiacchierata di un'ora su Zoom, Mr.Tan ci ipnotizza. Nel suo cuore sono ben celate, intatte, un sacco di storie incredibili da condividere. Con una carriera di 40 anni, che l'ha portato a lavorare come stuntman o coordinatore di stunt in film come Il Padrino, Pirati dei Caraibi, Inception e Transformers.

Ride ancora di se stesso quando ricorda la sua prima esperienza di casting. "Dovevo incontrare Peter Sellers, ma dopo aver aspettato per ore e ore, qualcuno mi disse che quel giorno non sarebbe successo. Ero a Parigi per la prima volta nella mia vita e quella sera mi si avvicina un vecchio signore. Dice di essere un autista e mi fa un sacco di domande su cosa ci facessi lì, chi dovessi incontrare e cosa pensassi di Peter Sellers. Non sapevo di essere stato ingannato da Sellers stesso. E quando mi è stato chiesto cosa ne pensassi di lui, non mi sono trattenuto. Arrivai a dire all'"autista" che l'attore sembrava un tipo molto strano da quello che avevo sentito. Quando finalmente si rivelò, non lo capii subito, così quando mi disse "Sono Peter Sellers", risposi "Sì, e io sono Bruce Lee". Sellers si mise a ridere e fu così che mi ritrovai sul set del mio primo film".

Questo tipo di sincerità e ingenuità accompagnerà Phil Tan per tutta la sua carriera. "Una volta mi hanno chiesto di addestrare un attore per Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Incontrai un ragazzo di nome Steven e dopo aver parlato un po' del lavoro gli chiesi il suo ruolo nella produzione. "Sono il regista" mi rispose. E io mi sono messo a ridere. Aveva solo qualche anno più di me. Non poteva essere il regista. Si rivelò essere Steven Spielberg".

"Era prima di Internet, quindi non era facile trovare le foto di queste persone online. Conoscevi i loro nomi ma non i loro volti" ammette Phil.

In seguito ha fatto la controfigura del Joker di Jack Nicholson in Batman. "All'epoca il mio lavoro era molto più pericoloso di adesso", aggiunge mostrando alcune delle mosse che lo caratterizzano. "Una delle acrobazie più difficili che abbia mai fatto è stata sul set di Tango e Cash. Dovevo saltare da una finestra. Si trattava di un salto di 27 piedi. Un altro è stato durante "Una notte da leoni 3". Ero in cima a una limousine, sono atterrato su di essa con un paracadute e poi su un idrante. Poi sono stato tirato da una fune, sono volato via e sono scivolato sul cemento. Ci sono volute 18 riprese, ma non mi sarei mai arreso".

Quando gli viene chiesto quale sarà il prossimo passo della sua carriera, menziona la produzione. "La mia prima produzione è The Commando, un film con Mickey Rourke che è uscito in streaming l'anno scorso. Abbiamo girato in dieci giorni. È appena uscito un nuovo film, una sorta di James Bond indiano, che si chiama Mr.9: Do or Die. Ma non è tutto, ho anche lavorato a Boneyard con Mel Gibson e 50 Cent".

Ma non è tutto. Ha in programma di produrre nuovi film con suo figlio Louis Tan (protagonista di Mortal Kombat) ma è interessato a coinvolgere anche gli altri due figli. "Riesco sempre a divertirmi molto con la mia famiglia", dice sorridendo.



"Mi sento come se, anche dopo 300 film, la mia carriera fosse appena iniziata".