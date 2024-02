«Il Calamaro Gigante» in scena al teatro Manzoni di Milano

Autostrada del sole, altezza Roncobilaccio. Angela (interpretata da una strabiliante – come sempre - Angela Finocchiaro) è una donna che ha ormai abbandonato i grandi sogni di bambina, dimenticandoli in un cassetto chiuso a chiave dalla rigidità del padre e dalla propria famiglia.



Imprigionata in una vita frenetica e insoddisfacente, e oggi, anche da una coda di vacanzieri ferma sull’autostrada, è in ritardo per la cena aziendale.

E proprio mentre maledice tutto e tutti, un'onda improbabile la

travolge e le stravolge tutto il suo mondo.

Si ritrova così in uno spazio parallelo, dove intraprenderà un viaggio con un singolare e antiquato personaggio, monsieur Monfort (un altrettanto strabiliante Bruno Stori), tanto bizzarro, quanto intenzionato a dimostrare l’esistenza del Grande Sconosciuto, considerato da tutti solo leggenda: Il Calamaro Gigante.

Tra mille avventure, abbracceranno il mare e la vita di diversi personaggi, capaci di fare della loro “stranezza” la loro passione. Tra immagini, scenografie danza, musica e nonne che mostrano come a volte basti semplicemente spegnere una lampadina per scoprire l’Universo che ci stiamo perdendo, Angela, capirà l’importanza di credere e seguire i propri sogni, ovunque ci portino i venti e le correnti; perché, se esiste il Calamaro Gigante, allora non c’è più sogno che sia irrealizzabile!

Un viaggio intenso, alla scoperta della Natura e di noi stessi: Con una sola regola: vietato usare la parola “ormai”. È una parola assassina: corta, ma pericolosissima. Innaffia ogni giorno, come un fiore, la tristezza, attribuendogli il subdolo appellativo di prudenza.

Quando, invece, l’insegnamento più sorprendente, è che la storia più incredibile di tutte, è proprio la realtà.