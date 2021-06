Il giro del mondo in 15 prodotti beauty

Non vediamo più l'ora di partire. Lasciare la routine alle spalle solo per qualche giorno e scoprire luoghi nuovi. Dopotutto viaggiare è una delle attività più belle e stimolanti, permette di scoprire nuovi luoghi, usi e costumi e fa sentire parte di un mondo più vasto e tutto da esplorare. Nell'ultimo anno, però, le limitazioni imposte dalla pandemia hanno spinto a guardare tutto con occhi nuovi e a cercare la bellezza vicino a casa, rimandando a data da destinarsi molte esperienze fuori confine.

Il mondo del beauty ha così preso ispirazione da ogni parte del mondo, scoprendo i segreti del Marocco, dell'Australia e della Corea. Tradizioni differenti con una cosa in comune, la natura. Prodotti sostenibili e cruelty free, perché la bellezza inizia con l'atteggiamento giusto.

Ma, come abbiamo già detto, la cheratina non aiuta solo i capelli, ma anche le nostre unghie. Ecco perché Glicemille ha deciso di creare una crema per piedi e unghie a base di olio di camelia, aloe vera di camomilla e cheratina, da usare ogni giorno per nutrice e ammorbidire la pelle, mantenendo le unghie levigate.

La soluzione a questo problema arriva direttamente dal Brasile, dove i prodotti a base di cheratina fanno da sempre parte della hair beauty routine e vengono utilizzati in particolare modo per contrastare l’umidità e i danni causati dallo smog o dalla lunga esposizione al sole.

Per concludere, il balsamo per labbra di Zago Milano «Tanti Baci», un prodotto vegan friendly e cruelty free a base di olio di Argan, Vitamina E e burro di cacao, rimpolpa e protegge le labbra, preparandole per il rossetto.

Arriva invece dal Marocco, l'olio di Argan, una sostanza estratta dai semi dell'Argania spinosa, pianta tipica del sud del paese. In questo luogo, dove i rituali di bellezza affondano le radici negli ingredienti offerti dalla terra, l'olio di Argan è diventato un ingrediente preziosissimo per la salute della pelle perché, grazie all'alta concentrazione di antiossidanti, vitamine A ed E e di omega-6, è un potente emolliente e antirughe naturale.

Per quest'estate non potrete invece fare a meno del Balsamo doposole «Second Skin» di Seventyonepercent. Un prodotto ispirato ai must have dei surfisti australiani e a base di estratto di papaya fermentata che protegge contro gli sfregamenti, reidrata la pelle esposta al sole, ripara le labbra e lenisce bruciori, gonfiori e pruriti dovuti alle punture di insetti.

«Water Wash Balm» di Juice to Cleanse è invece un simpatico vasetto che sembra uno yogurt al limone, ma è in realtà uno dei prodotti più curiosi e innovativi che Miin Cosmetics ha portato in Italia. Si tratta di un balsamo detergente, sì, a base acquosa che rimuove delicatamente il trucco, le tracce di protezione solare, l'eccesso di sebo e le impurità, lasciando la pelle idratata e luminosa grazie alla sua ricetta a base di limone, lime, mango e ananas. Inoltre, esfolia leggermente la pelle con la papaina, un enzima presente negli estratti di papaia.

Il siero viso «Yippie Yaya Papaya» di Apricot (in vendita su Plentiness) combina l'azione idratante, rimpolpante e distensiva dello Ialuronico a quella antiossidante della Papaya. Per una pelle idratata e luminosa, non appesantita. Un prodotto con pochi ingredienti ma dall'incredibile efficacia, adatto in ogni stagione.

Il miglior alleato naturale contro ogni imperfezione è la papaya. Questo frutto è infatti un potentissimo alleato per nutrire e lenire la cute durante e dopo l'esposizione al sole e lo sanno benissimo in Australia, dove è presente in moltissimi prodotti dedicati agli amanti del surf.

Asia - Maschere in tessuto

iStock

Il fiore all'occhiello della beauty routine coreana, e dell'Asia in generale, non sono altro che le maschere tessuto. Posso essere utilizzate in qualsiasi momento e ne esistono tantissimi tipi, per ogni esigenza. In Corea, la maschera è parte integrante della beauty routine giornaliera e va applicata prima dell'essenza e dopo l'uso del tonico.

Per le donne coreane - ma anche gli uomini - utilizzarla è un modo per prendersi cura non solo del proprio corpo ma anche della propria mente. Nei dieci minuti in cui si applica si può infatti rilassarsi, dimenticando lo stress della giornata.

Miin Cosmetics, brand di riferimento per il k-beauty in Italia, propone la «Per Brightening Mask» di The Skin Lounge, perfetta per le pelli sensibili e quelle tendenti all'acne. Tra gli ingredienti di questa maschera, l'acido ialuronico e il mirtillo. La «Sweet Dream Sleeping Mask» di Package è invece ispirata a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany e ha un delizioso profumo di lavanda. Ideata per le pelli molto secche, questa maschera apporta un nutrimento intenso grazie alla sua potente combinazione di oli naturali come macadamia, menta, jojoba, lavanda e gelsomino.

La «Rich Nourishment Mask» di Jimiso continene estratto di ginseng nero, un ingrediente estremamente popolare in Asia, conosciuto anche come ginseng coreano. I suoi benefici sono molteplici, tra cui il più importante è quello di favorire la riparazione e la formazione delle cellule cutanee danneggiate da stress, radicali liberi o mancanza di nutrimento. Contiene inoltre olio di argan e ceramidi, dalle proprietà altamente nutrienti, che agiranno come una vera terapia d'urto.

La «Acqua Fuit Soda Bubble Mask» di Berrisom contiene bolle d'acqua frizzante per pulisci i pori in profondità e idratare la pelle. Non si tratta infatti di una maschera tradizionale perché dopo la sua applicazione, a contatto con l'acqua, crea una sorta di schiuma su tutto il viso che aiuta a eliminare lo sporco dai pori. Grazie alla sua formula a base di melograno e pesca, questa maschera idrata la pelle senza renderla grassa. Rende la pelle più liscia, setosa ed elastica.

Infine, per chi non sa mai scegliere, G9SKIN ha creato «Self Aesthetic Magazine», un'adorabile rivista che contiene otto maschere diverse per prenderti cura di te dalla testa ai piedi. Maschere per viso, capelli, mani e piedi, oltre a patch per il naso, il contorno occhi e le labbra... ha tutto quello che ti serve per una fantastica sessione di spa.