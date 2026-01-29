UnoAerre festeggia cento anni

È tra le prime cinque aziende italiane per fatturato nel settore gioielleria. Stiamo parlando di UnoAerre Industries SpA, realtà con un fatturato di 282 milioni di euro, che nel 2026 festeggia i primi 100 anni di attività. Fondato ad Arezzo da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, il gruppo orafo dal 2012 fa capo interamente alla famiglia Squarcialupi, dando lavoro a 340 dipendenti; portando le sue proposte in oltre 40 paesi e aprendo filiali dirette in Francia e Giappone. “Cento anni di impegno e passione per il nostro lavoro”, ha spiegato Maria Cristina Squarcialupi, presidente del gruppo nonché guida di Federorafi, la Federazione Nazionale degli Industriali del settore orafo, argentiero, gioielliero e del corallo e del cammeo per le annualità 2025-2029, “Abbiamo deciso di festeggiare ringraziando chi ci ha portato qui: i clienti in occasione di Vicenzaoro e i dipendenti ad Arezzo. Nei piani, poi, abbiamo una serie di iniziative che ci porteranno, prima al Festival di Sanremo insieme a Mara Sattei, poi nella nostra città: in occasione di Oroarezzo, a maggio, sveleremo un’installazione artistica di cui non possiamo anticipare i dettagli, ma di cui siamo molto contenti e a seguire riceveremo la Lancia d’Oro durante la rievocazione storica della Giostra del Saracino”. In attesa dell’emissione di un francobollo celebrativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il prossimo 9 aprile, UnoAerre si prepara ad esportare alcuni dei suoi tesori, “La nostra azienda ospita un museo che fa parte del circuito MuseiImpresa e che ripercorre la storia dell’oreficeria e dello stile dal 1926 ad oggi”, ha continuato Squarcialupi, “pertanto abbiamo deciso di organizzare un’esposizione in Far East, coinvolgendo alcuni department store tra Tokyo e Osaka”.