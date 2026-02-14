San Valentino, la vera storia del bracciale Only You

La tradizione vuole che si tramandi di madre in figlia in occasione del compimento dei 18 anni. È Only You di Spallanzani, il bracciale rigido in oro e brillanti, che riporta in diamanti il nome di chi lo indossa. Caposaldo dell’eleganza milanese, il monile esordisce negli anni della contestazione grazie alla visione di Guido Spallanzani. “Ci eravamo appena trasferiti nel negozio di Corso Matteotti”, ha spiegato Gaia Spallanzani, quinta generazione della famiglia che oggi guida lo sviluppo della maison, “era San Valentino e mio nonno non sapeva cosa regalare alla nonna. Lui era molto creativo e decise di realizzare un bracciale con le lettere iniziali della frase Sei tutto quello che amo-STQCA in oro e diamanti. Mia nonna Rosabianca, lo indossava tutti i giorni e le persone iniziarono a chiederle cosa significasse quell’acronimo misterioso, che di fatto era una dichiarazione d’amore in codice. Da quel momento, fioccarono le richieste per gioielli personalizzati: così è nata un’icona della gioielleria, che nel 1975 abbiamo brevettato”. Oggi sul mercato esistono numerose imitazioni, tuttavia, l’originale Only You pesa trenta grammi d’oro, diamanti VS1, colore FG, la chiusura di sicurezza a scatto e numero di serie. “È diventato simbolo d’amore e secondo la tradizione, alla nascita di un bambino, si regala un bracciale o una collana con il suo nome”, continua Spallanzani, “per i 18 anni questo gioiello, viene tramandato alle figlie femmine e così via. Per i maschi? Di solito passa alla futura sposa, ma se il matrimonio salta, deve tornare indietro. Ad ogni passaggio, il gioiello si adatta ai gusti di chi lo riceve: è stato custodito fino a quando è pronto per rispecchiare l’identità di chi lo indosserà”. Realizzato su misura, dalla scelta dei materiali alle misure, Only You ha superato i confini per conquistare il pubblico oltreoceano tanto che celeb come Chiara Ferragni e Kim Kardashian hanno fatto realizzare bracciali personalizzati con i nomi dei figli, mentre Leni Klum e Charlotte Lawrence hanno optato per parole motivazionali. Ma quanto ci vuole per avere il proprio Only You? “È pensato e realizzato sur mesure”, ha concluso la designer, “niente è lasciato al caso, dal disegno alla consegna. Riceviamo su appuntamento per dedicare tutto il tempo necessario a ciascun cliente. Di solito, in due, massimo tre settimane, è pronto”.