Pomellato «Collezione 1967»: il manifesto in Alta Gioielleria

Una collezione di Alta Gioielleria che non solo celebra la storia, ma ne distilla l’essenza. Questo è Collezione 1967 per Pomellato, un omaggio all’indipendenza creativa della maison che, fondata su uno spirito libero, ha trasformato Milano in un laboratorio di sperimentazione estetica. Tra tradizione orafa e linguaggio contemporaneo, ogni creazione nasce dalla maestria italiana e si propone come una nuova forma di lusso: anticonvenzionale, giocosa, architettonica.

La collezione si articola in 75 pezzi unici che attraversano tre decenni fondamentali per Pomellato: gli anni Settanta con le rivoluzionarie catene; gli Ottanta segnati dal design scultoreo; e, infine, i Novanta, dominati dalla padronanza del colore. Per Vincenzo Castaldo, direttore creativo della Maison, si tratta di «un ritorno potente alle radici», in cui ogni gioiello cattura un momento iconico nella costruzione del DNA Pomellato.

Anni Settanta

Pomellato trasformò la catena da elemento funzionale a oggetto scultoreo. Il fondatore Pino Rabolini reimmaginò la tradizione orafa milanese attraverso catene che si fanno pelle, forma, dichiarazione di stile. Il risultato è una collezione di 20 creazioni che celebrano questa evoluzione in chiave Alta Gioielleria.

Anni Ottanta

Il decennio del postmoderno, del Memphis e della moda prêt-à-porter diventa per Pomellato terreno fertile per sperimentazioni scultoree e asimmetrie ardite. La forma diventa linguaggio, il volume si fa narrazione. Da qui nascono 18 creazioni che testimoniano l’approccio architettonico e al contempo fluido della Maison, sempre capace di trasfigurare le convenzioni estetiche in opere sensuali e dinamiche.

Anni Novanta

Nel decennio in cui minimalismo e joie de vivre coesistono, Pomellato scopre la propria voce cromatica. Il colore non è solo ornamento, ma emozione pura, luce che costruisce identità. Con 37 pezzi, questo capitolo racconta il trionfo della gemmologia Pomellato, in cui ogni pietra è scelta per dialogare con la luce e la personalità di chi la indossa.