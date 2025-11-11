Gioielli, The Vanderbilt Sapphire supera i tre milioni di euro

Gioielli d’epoca in primo piano ieri a Ginevra da Phillips. La casa d’aste britannica con The Geneva Jewels Auction: V ha catalizzato l’attenzione di oltre 1600 persone provenienti da 44 paesi, raggiungendo vendite per oltre 14 milioni di euro. Cuore dell’incanto è stata la collezione di preziosi appartenuta alla famiglia Vanderbilt, che è andata sold out, superando di quattro volte la stima prevendita. Tra gli oggetti più significativi in vendita, The Vanderbilt Sapphire, un capolavoro Belle Époque dell’età dorata americana, firmato Tiffany & Co., che è stato battuto per oltre tre milioni di euro. Non solo, un paio di orecchini firmati Graff in diamanti fancy gialli ha raggiunto la cifra di 691mila euro, mentre ce ne sono voluti quasi 300mila per aggiudicarsi il ciondolo in diamante degli anni Venti di Van Cleef & Arpels. “I risultati dell’asta di ieri confermano il fascino senza tempo dei gioielli d’epoca e il gusto raffinato della nostra clientela internazionale. Presentare in asta i gioielli della Famiglia Vanderbilt è stato un momento di profondo orgoglio”, ha spiegato Benoît Repellin, Worldwide Head of Jewellery di Phillips, “Questi tesori rappresentano la più pura incarnazione dell’eleganza dell’età d’oro, e l’entusiasmo registrato conferma il valore senza tempo di questi gioielli eccezionali. Insieme alla spilla con zaffiro e diamanti di Tiffany & Co. e alla magnifica spilla con diamanti di Cartier, sono stati raggiunti risultati eccezionali anche per i design iconici delle principali Maison, tra cui i gioielli Panthère di Cartier e la cintura Serpenti di Bulgari, tutti aggiudicati ben al di sopra delle stime prevendita. Guardando al futuro, la nostra Geneva Jewels Online Auction proseguirà fino al 13 novembre, e attendiamo con entusiasmo la prossima asta a New York, in programma per l’8 dicembre.”