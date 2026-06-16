Fondazione Cologni e Marsilio presentano Lo stile eterno. Gli accessori dell’eleganza maschile

“Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita”, è una delle citazioni migliori di Oscar Wilde e inquadra Lo stile eterno. Gli accessori dell’eleganza maschile l’ultima uscita della collana Mestieri d’Arte di Fondazione Cologni con Marsilio a firma di Gian Luca Bauzano. Con questo testo, infatti, l’autore indaga l’attitudine alla classe come filosofia di vita di un nutrito gruppo di uomini contemporanei. Una panoramica sullo stile, sulle abitudini e sulle debolezze di personalità come i maestri sartori Gaetano Aloisio e Carlo Andreacchio, l’attore britannico Jonathan Bailey, il couturier Roberto Capucci, l’avvocato Giuseppe Iannacone, l’artista dei cappelli Stephen Jones, il maestro Angelo Petrucci, artefice dello stile di Brioni, il presidente onorario di CNMI, Mario Boselli e l’imprenditore Matteo Marzotto. E proprio Boselli e Marzotto interverranno alla presentazione del libro, il prossimo 25 giugno a Palazzo Morando Costume Moda Immagine su invito, in conversazione con l’autore ci saranno anche Mara Cappelletti, curatrice della mostra The Gentlemen. Stile e gioielli al maschile e il creativo Simone Guidarelli. Non solo aneddoti, ma riflessioni e attenzione all’eredità del saper fare italiano: parte del testo è dedicata agli atelier, alla formazione e alle scuole di moda con l’introduzione di Alberto Cavalli, direttore generale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’arte. A chiudere il percorso narrativo, uno sguardo sguardo alle principali realtà anche internazionali, che hanno sentito più fortemente l’esigenza di scendere in campo in questi anni per difendere i mestieri d’arte come patrimonio comune irrinunciabile, attraverso azioni di salvaguardia, tutela e rilancio fondamentali.