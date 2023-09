Il life coach che allena dal multiverso

Il vero segreto dell’apprendimento è avere sempre una mente da principiante perché nella mente di un principiante ci sono molte possibilità. Poche, invece, nella mente di un esperto». Questa la «summa» del pensiero di un imprenditore-atleta che ha avuto un’idea unica: ha catapultato sé stesso nel metaverso e su internet trasformandosi in un eroe a fumetti fatto di bit il cui stile di vita e la filosofia nel prendere le decisioni lo trasformano in un moderno «mental coach» per aziende e anche per i giovani della Generazione Z. Questo almeno è il suo intento.

Lui si chiama Donato Lecce (pugliese, 35 anni, di San Giovanni Rotondo), ma dai suoi «seguaci» è conosciuto con il nome di Doran Eccel. Su YouTube il canale Doran The Story di cui è protagonista spopola, così come il fumetto Doran - The Mystic Warrior che si può sfogliare sul portale Doran-universe.com in cui si trovano tutti le sue idee artistiche in vari campi della creatività: oltre a fumetti e videoclip, c’è anche un progetto musicale su Spotify dal titolo Doran - The Music Series dove il moderno mental coach racconta come affrontare con coraggio le sfide della vita.

«La convinzione di non essere qualcuno, al giorno d’oggi, è fonte di nevrosi, tristezza e depressione» spiega a Panorama. «Io, attraverso i media che tutti siamo abituati a cliccare, cerco di spostare il focus sulla bellezza e sulla natura. Sulla forza che è dentro di noi. Dobbiamo diventare sociali e non soltanto social, e puntare su valori spirituali autentici anziché alimentare vuote forme di nichilismo».