Quando il Design incontra la materia: Inaugurata la nuova Materioteca di Raffles Milano con il supporto strategico di Siroplast in

Nasce un nuovo punto di riferimento per la cultura del progetto a Milano: la Materioteca dell’istituto universitario Raffles Milano apre ufficialmente le sue porte. Concepito da un’idea dell’architetto Luigi Ciuffreda, questo spazio innovativo si propone come un hub collaborativo permanente, pensato per connettere in modo tangibile gli studenti, i professionisti del settore e le aziende produttrici attorno allo studio e all’applicazione dei materiali.

Un Progetto Didattico che Diventa Realtà Industriale

La particolarità di questa Materioteca risiede nella sua genesi fortemente orientata alla ricerca sul campo. L’intera architettura degli arredi interni è il risultato di un percorso accademico virtuoso: le strutture e i moduli espositivi sono stati interamente progettati dagli studenti del corso di Product Design di Raffles Milano, guidati dall’esperienza del docente e architetto Luigi Baroli.

Tuttavia, l’idea accademica non avrebbe potuto tradursi in realtà fisica senza un partner industriale visionario. L’indispensabile contributo di Siroplast in ha permesso di trasformare i disegni degli studenti in elementi d’arredo concreti, funzionali e modulari. L’azienda ha sposato fin da subito l’iniziativa, occupandosi dell’ingegnerizzazione, dell’intera produzione e della messa in opera finale degli arredi che oggi definiscono e strutturano lo spazio.

Il Valore della Ricerca Condivisa

La Materioteca non è un semplice archivio statico, ma un laboratorio vivo. Grazie alle strutture create da Siroplast in, lo spazio è ora pronto ad accogliere, catalogare e rendere fisicamente consultabili i campioni e le innovazioni materiali forniti dai produttori.

Questo progetto rappresenta un esempio eccellente di trasferimento tecnologico e filiera corta del sapere, dimostrando come il dialogo tempestivo tra università e industria manifatturiera possa generare strumenti concreti a supporto della ricerca, dell’innovazione sostenibile e dello sviluppo dei progettisti di domani.