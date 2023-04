Designer di tutto il mondo a Milano. Ecco dove trovarli

Mancano pochi giri di lancette alla prossima Milano Design Week che torna dal 17 al 23 aprile con il Salone del Mobile a Rho Fiera e con tantissime iniziative diffuse in città. Un appuntamento capace di catalizzare l’attenzione dei quattro angoli del globo che arrivano all’ombra della Madonnina con le mente migliori e le idee più innovative in fatto di arte e ricerca materica, di design e architettura. Un viaggio in giro per il mondo senza il bisogno di preparare le valige. Ecco le tappe imperdibili.

OLANDA. Masterly - The Dutch in Milano (18 / 23 aprile) Per scoprire la settima edizione del più grande evento di design olandese, l’appuntamento è a Palazzo Giureconsulti, in Piazza Mercanti 2, a pochi passi dal Duomo. La curatrice Nicole Uniquole ha scelto 80 rappresentati tra designer, aziende, scuole e gallerie che rappresentano il design e l'artigianato olandese. Verrà dato spazio al design interattivo, a quello sperimentale, alla produzione industriale ma anche alle serie limitate. Una piccola fiera di design che vuole parlare ad ogni tipo di pubblico e che ha affidato all’artista e set designer Tom Postma (che vanta collaborazioni con Tefaf, Art Basel, Fondazione Prada) l’allestimento floreale. Il piano terra del Palazzo è dedicato a progetti Technology, che parlano di tecnologie avanzate e materiali innovativi. Al primo piano, due aree tematiche: una dedicata al Collectible Design, pezzi a cavallo tra arte e design, presentati in esemplari unici o in serie limitata; l’altra sala è dedicata ad una presentazione corale sul futuro dell’abitare. Al secondo piano prendono vita due installazioni immersive nate con l’intento di attirare l’attenzione, coinvolgendo e ispirando il visitatore.